      четвъртък, 12.02.26
          16:20 Излъга ли Сандов, че МОСВ е комуникирало с НПО-то на Калушев преди Споразумението?15:12 Пред „Евроком“: Сандов каза намесил ли се е Кирил Петков в споразумението с организацията на Калушев (АУДИО)14:48 Живелият с Калушев Валери: Той ме снима в интимни сцени, разказах на службите ни през 2022 г. за посегателствата на Лама Иво14:10 Украйна: Русия може да изстреля „Орешник“ по цялата страна днес13:23 Проф. Коларова за „Петрохан“: Една е сигурната жертва – детето, за другите не е ясно13:00 ИЗВЪНРЕДНО: Терзиев с първи думи за „Петрохан“, след като призна, че е правил дарения на Калушев11:23 Прокуратурата за „Петрохан“: Имаме показания за сексуални контакти с деца (ВИДЕО)10:18 Йотова говори, след като даде мандата на Гюров. Единствено той подаде оставка като подуправител на БНБ10:13 Гюров с първи коментар след получаването на папката: Няма да има хора на конци в кабинета
          Политика

          Христо Терзийски разказва какво си е говорил с шефа на ДАНС пред кабинета на Пеевски (ВИДЕО)

          12 февруари 2026 | 18:53 2810
          Златина Петкова
          Народният представител от ГЕРБ-СДС и бивш вътрешен министър Христо Терзийски коментира показаната вчера снимка от „Продължаваме променяната-Демократична България“, на която се вижда как той води разговор с председателят на ДАНС Деньо Денев.

          От ПП-ДБ заподозряха опит за въздействие на Терзийски върху Денев в посока на това последният да не даде отговор на поставения от коалицията въпрос дали сред загиналите членове на Национална агенция за контрол на защитените територии е имало внедрени служители на ДАНС.

          Терзийски обясни, че диалогът му с Денев бил чисто организационен. По думите му шефът на ДАНС искал просто да знае къде да си остави мобилния телефон преди началото на закритото заседание, в което беше изслушван по поставените въпроси.

