Христо Терзийски разказва какво си е говорил с шефа на ДАНС пред кабинета на Пеевски (ВИДЕО)

Народният представител от ГЕРБ-СДС и бивш вътрешен министър Христо Терзийски коментира показаната вчера снимка от „Продължаваме променяната-Демократична България“, на която се вижда как той води разговор с председателят на ДАНС Деньо Денев.

От ПП-ДБ заподозряха опит за въздействие на Терзийски върху Денев в посока на това последният да не даде отговор на поставения от коалицията въпрос дали сред загиналите членове на Национална агенция за контрол на защитените територии е имало внедрени служители на ДАНС.

Терзийски обясни, че диалогът му с Денев бил чисто организационен. По думите му шефът на ДАНС искал просто да знае къде да си остави мобилния телефон преди началото на закритото заседание, в което беше изслушван по поставените въпроси.