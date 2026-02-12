Индийските власти одобриха закупуването на отбранително оборудване на стойност 39 милиарда долара, което включва и придобиването на френски изтребители „Рафал“. Решението бе взето дни преди планираното посещение на френския президент Еманюел Макрон в страната, предаде АФП.

Източник от Министерството на отбраната в Ню Делхи съобщи, че сделката обхваща 114 изтребителя „Рафал“. Тези машини ще допълнят флотилията, която вече е на въоръжение в Индийските военновъздушни сили.

От ведомството заявиха в официална позиция, че новата техника ще повиши способностите за изпълнение на мисии за въздушно превъзходство и ще увеличи възпиращия потенциал чрез далекобойни удари. В официалния текст не се уточнява точният брой на машините.

Зелената светлина идва от Съвета за придобиване на отбранително оборудване, който включва висши военни и министъра на отбраната. По-голямата част от многоцелевите изтребители ще бъдат произведени в Индия, допълниха от министерството.

През последното десетилетие Ню Делхи се стреми да намали зависимостта си от Русия, която е традиционен основен доставчик на въоръжение за азиатската държава. Индия увеличава вноса на военно оборудване от САЩ, Франция и Израел.

Очаква се Еманюел Макрон да пристигне в Индия на 17 февруари. От 2015 г. насам страната е закупила 26 изтребителя „Рафал“, а през април бе обявена нова сделка за още 26 машини.