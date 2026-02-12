НА ЖИВО
      четвъртък, 12.02.26
          ГОРЕЩО
          Инж. Димитър Куманов пред Евроком: Предупредихме Сандов и екипа му да прекратят споразумението с НПО-то на „Петрохан", за да не бъдат разследвани в бъдеще (видео)

          12 февруари 2026 | 15:22
          Екип Евроком
          Държавни институции са осигурили „чадър“ над организацията на Ивайло Калушев, което напомня на мутренските времена. Това заяви председателят на сдружение „Балканка“ инж. Димитър Куманов по Евроком.

          По думите му цяла серия от държавни органи са обслужвали интересите на въпросното НПО, като особено фрапиращ е случаят с МВР. Служба КОС е издала разрешителни за 16 оръжия на един човек в рамките на един ден, подчерта Куманов.

          Според председателя на „Балканка“ координацията между ведомствата е била на такова ниво, че е възможно разпореждането да е дошло от най-високо ниво в изпълнителната власт. В схемата, освен Министерството на околната среда и водите (МОСВ), са участвали Министерството на земеделието, Изпълнителната агенция по горите и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

          Куманов посочи, че Министерството на земеделието е продало 5 декара земя на организацията за сума под 5000 лева. Впоследствие БАБХ е регистрирала пчелин на място, където такъв физически не е съществувал. Това е станало повод да се отмени разпореждане на Агенцията по горите за премахване на незаконни заграждения в защитена зона „Натура 2000“.

          Рамковото споразумение с НПО-то, сключено по времето на бившия министър Борислав Сандов през 2022 г., се е оказало изключително трудно за разтрогване. Инж. Куманов отбеляза, че служебният министър Росица Карамфилова е обявила прекратяването му още през 2022 г., но реално това е успял да направи едва Манол Генов през 2025 г. заради юридически пречки.

          В кореспонденция до институциите още през 2022 г. от „Балканка“ са предупредили Сандов и екипа му да прекратят споразумението, за да не бъдат разследвани в бъдеще. Към момента тече мащабно разследване, в което са разпитани множество хора, включително и самият Куманов от ДАНС през 2024 г. От думите му стана ясно, че за дейността на НПО-то на Петрохан са били сигнализирани не само отделните институции, но и президента и тогавашния премиер.

          Куманов изрази надежда, че Съдебна медицина към Александровска болн няма да прикрие резултатите от аутопсиите и експертизите. Според него в случая са замесени прекалено много разследващи и свидетели, за да може истината да остане скрита.

