Държавни институции са осигурили „чадър“ над организацията на Ивайло Калушев, което напомня на мутренските времена. Това заяви председателят на сдружение „Балканка“ инж. Димитър Куманов по Евроком.

- Реклама -

По думите му цяла серия от държавни органи са обслужвали интересите на въпросното НПО, като особено фрапиращ е случаят с МВР. Служба КОС е издала разрешителни за 16 оръжия на един човек в рамките на един ден, подчерта Куманов.

Според председателя на „Балканка“ координацията между ведомствата е била на такова ниво, че е възможно разпореждането да е дошло от най-високо ниво в изпълнителната власт. В схемата, освен Министерството на околната среда и водите (МОСВ), са участвали Министерството на земеделието, Изпълнителната агенция по горите и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Куманов посочи, че Министерството на земеделието е продало 5 декара земя на организацията за сума под 5000 лева. Впоследствие БАБХ е регистрирала пчелин на място, където такъв физически не е съществувал. Това е станало повод да се отмени разпореждане на Агенцията по горите за премахване на незаконни заграждения в защитена зона „Натура 2000“.

Рамковото споразумение с НПО-то, сключено по времето на бившия министър Борислав Сандов през 2022 г., се е оказало изключително трудно за разтрогване. Инж. Куманов отбеляза, че служебният министър Росица Карамфилова е обявила прекратяването му още през 2022 г., но реално това е успял да направи едва Манол Генов през 2025 г. заради юридически пречки.

В кореспонденция до институциите още през 2022 г. от „Балканка“ са предупредили Сандов и екипа му да прекратят споразумението, за да не бъдат разследвани в бъдеще. Към момента тече мащабно разследване, в което са разпитани множество хора, включително и самият Куманов от ДАНС през 2024 г. От думите му стана ясно, че за дейността на НПО-то на Петрохан са били сигнализирани не само отделните институции, но и президента и тогавашния премиер.

Куманов изрази надежда, че Съдебна медицина към Александровска болн няма да прикрие резултатите от аутопсиите и експертизите. Според него в случая са замесени прекалено много разследващи и свидетели, за да може истината да остане скрита.