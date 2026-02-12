НА ЖИВО
          НачалоБългария

          Излъга ли Сандов, че МОСВ е комуникирало с НПО-то на Калушев преди Споразумението?

          12 февруари 2026 | 16:20
          Снимка: 24novini.bg
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          МОСВ не е имало никаква ведомствена комуникация с НПО-то на Ивайло Калушев преди подписването на скандалното Рамково споразумение. Това сочат два доклада на Инспектората на МС и на АДФИ. Това научи Евроком от източници в министерски съвет.

          Проверките нв двете структури стигат до еднакви изводи. А те са, че никой от служителитите не е комуникирал по служба с въпросната неправителствена организация. В интервю за Евроком днес бившия министър Борисалв Сандов заяви, че никой над него не го е карал да подписва с Калушев. Обясни, че Споразумението е плод на комуникация, която министерството е водило с граждански организации.

          Думите на Сандов се разминават с констатациите в споменатите доклади. В тях се посочва, че ексминистърът е дал зелена светлина на въпросния обвързващ документ при едно конкретно посещение директно в кабинета му. Договорката между двете страни е скрепена на бланка, която не е дори на МОСВ. Липсвали са входящи и изходящи печати. Инспекторите разбират, че Споразумението стига до деловодството с указание да се заведе едва няколко дни след сключването му.

          Прави впечатлетие, че това действие не е минало през т. нар. съгласувателни процедури с правния и финансов отдел. Няма и изготвена оценка за екологичен риск. Едва по-късно, след като Сандов спира да е министър, започва продължителна комуникация и работни срещи с това НПО. На практика няколко последващи министри и екипите им водят тежка правна битка в опит да се прекратят отношенията с организацията на Калушев. Една от причините е, че се затваря част от международен туристически маршрут. Юристи са категорични, че става дума за тежки последица от Споразумението, довела до ограничаване конституционните права на гражданите.

