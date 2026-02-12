ИЗВЪНРЕДНО: Терзиев с първи думи за „Петрохан“, след като призна, че е правил дарения на Калушев

Кметът на София Васил Терзиев коментира пред журналисти случая „Петрохан“, като заяви, че познава хората, свързани с организацията, от три-четири години и е бил сред дарителите на тяхната дейност.

„Познавам ги от три-четири години. Аз съм един от дарителите и съм вярвал в каузата, която те са защитавали – опазване на българската гора. Ако съм имал каквито и да е било съмнения за тези неща, които се изговориха, не бих дарил“, заяви Терзиев. - Реклама -

Той подчерта, че подкрепя различни обществени каузи, но обикновено не настоява даренията му да бъдат публично оповестявани.

„Дарявал съм за всякакви каузи, но не държа това да бъде публично“, добави кметът на София.

По-рано той призна, че е правил дарения за неправителствената организация на Ивайло Калушев.

Терзиев коментира и развитието на разследването, като заяви, че до момента прокуратурата не го е потърсила за даване на сведения по случая.

„Ще се радвам, когато ме извикат от прокуратурата да дам свидетелства, ще го направя“, каза той.

По думите му в обществото се разпространяват различни версии и интерпретации, вместо институциите да дадат яснота по случая.

„Правят се поредните съчинения, вместо институциите да си свършат работата и да ни успокоят като общество. Търси се политически дивидент. Сатанизират се едни и другите“, заяви столичният кмет.

Терзиев посочи, че според него липсва достатъчно ясна комуникация от страна на ръководството на МВР, което поражда допълнително напрежение.

„След всички възможни хипотези си задавам въпроса къде е министърът на вътрешните работи и главният секретар на МВР. Хората, които трябва да задават тона на обществото, които трябва да ни накарат да се чувстваме спокойни. Тях ги няма, а въпросите идват към мен“, заяви той.

Кметът на София коментира и реакциите в политическото пространство през последните дни.

„За мен най-дълбоката травма от последните дни е да виждам всичко, което се изказа. Включително и грозните неща от трибуната на парламента. В тези моменти се вижда колко грозно е всичко“, допълни Терзиев.

Той уточни още, че е посещавал хижата заедно със своите деца, като последното му посещение е било през юли 2025 година.