ИЗВЪНРЕДНО: Терзиев с първи думи за „Петрохан“, след като призна, че е правил дарения на Калушев

12 февруари 2026 | 13:00
786
Кметът на София Васил Терзиев коментира пред журналисти случая „Петрохан“, като заяви, че познава хората, свързани с организацията, от три-четири години и е бил сред дарителите на тяхната дейност.
Той подчерта, че подкрепя различни обществени каузи, но обикновено не настоява даренията му да бъдат публично оповестявани.
По-рано той призна, че е правил дарения за неправителствената организация на Ивайло Калушев.
Терзиев коментира и развитието на разследването, като заяви, че до момента прокуратурата не го е потърсила за даване на сведения по случая.
По думите му в обществото се разпространяват различни версии и интерпретации, вместо институциите да дадат яснота по случая.
Терзиев посочи, че според него липсва достатъчно ясна комуникация от страна на ръководството на МВР, което поражда допълнително напрежение.
Кметът на София коментира и реакциите в политическото пространство през последните дни.
Той уточни още, че е посещавал хижата заедно със своите деца, като последното му посещение е било през юли 2025 година.