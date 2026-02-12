Янис Карабельов смени сръбски с шведски гранд

Българският футболист Янис Карабельов премина от Партизан в Малмьо, обяви шведският клуб. От няколко седмици се твърдеше, че сънародникът ни ще напусне Белград, но до последно не беше ясно в коя посока ще се насочи.

Карабельов се присъедини към Партизан през юли 2025 г. и досега натрупа 27 мача, в които вкара и два гола.

Националът подписа за три години с най-успешния шведски клуб. От Партизан вече признаха, че са получили 75 000 евро от трансфера, въпреки че тази цифра може да се увеличи във времето.