От съществено значение е да се увеличи доверието в еврото и да не се позволява на външни фактори да го ерозират. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на форума The World Ahead 2026 Sofia Gala Dinner, организиран от списание „Икономист“. Тя подчерта, че единната валута е инструмент за икономическо развитие и интеграция, а не самоцел.

Според държавния глава гражданите е можело да бъдат подготвени по-добре, а проблемите от началото на годината са били предотвратими с по-структурирана разяснителна кампания. Йотова посочи, че конвергентният доклад от средата на 2025 г. е съдържал множество забележки към политическата власт, докато оценката за БНБ е била положителна.

Президентът съобщи, че днес е възложила на Андрей Гюров да предложи състав на служебно правителство. Тя бе категорична, че ще настоява за строг мониторинг на цените на храните, горивата и лекарствата, за да се разграничат ефектите на еврото от спекулата.

Йотова се обяви против идеята за Европа на „скорости“ и предупреди, че разделението може да доведе до разпад на европейската конструкция. Тя изтъкна потенциала на българския автомобилен сектор и добива на цветни метали като стратегически за независимостта на европейската икономика.