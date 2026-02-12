НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:20 Излъга ли Сандов, че МОСВ е комуникирало с НПО-то на Калушев преди Споразумението?15:12 Пред „Евроком“: Сандов каза намесил ли се е Кирил Петков в споразумението с организацията на Калушев (АУДИО)14:48 Живелият с Калушев Валери: Той ме снима в интимни сцени, разказах на службите ни през 2022 г. за посегателствата на Лама Иво14:10 Украйна: Русия може да изстреля „Орешник“ по цялата страна днес13:23 Проф. Коларова за „Петрохан“: Една е сигурната жертва – детето, за другите не е ясно13:00 ИЗВЪНРЕДНО: Терзиев с първи думи за „Петрохан“, след като призна, че е правил дарения на Калушев11:23 Прокуратурата за „Петрохан“: Имаме показания за сексуални контакти с деца (ВИДЕО)10:18 Йотова говори, след като даде мандата на Гюров. Единствено той подаде оставка като подуправител на БНБ10:13 Гюров с първи коментар след получаването на папката: Няма да има хора на конци в кабинета
          НачалоБългарияПолитика

          Йотова: Ще настоявам за строг мониторинг на цените и контрол на спекулата

          Президентът Илияна Йотова настоява за засилен контрол върху цените на стоките от първа необходимост

          12 февруари 2026 | 18:41 70
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Президентът Илияна Йотова ще изисква засилен контрол и непрекъснат мониторинг на цените на стоките от първа необходимост, горивата, енергията и лекарствата. По време на форума The World Ahead 2026 Sofia Gala Dinner, организиран от списание „Икономист“ в София, държавният глава акцентира върху риска от изкуствено завишаване на цените.

          - Реклама -
            
            

          Йотова съобщи, че днес е възложила на Андрей Гюров да предложи състав на служебно правителство. Тя подчерта нуждата от политическа стабилизация, за да може страната да отстоява приоритетите и принципите си както у нас, така и в Европа.

          „Ще настоявам за мониторинг с цел откриване на аномалии, които не са предизвикани от въвеждането на еврото, а са спекулации“, заяви президентът. Според нея е необходимо доверието в единната валута да се повиши и да не се допуска външни фактори да го ерозират.

          Държавният глава изрази мнение, че българските граждани е можело да бъдат по-добре подготвени за този процес. Йотова отбеляза, че част от проблемите от началото на годината са щели да бъдат избегнати при по-структурирана разяснителна кампания и по-добра подготовка на бизнеса. Въпреки това тя определи доклада за дейността на БНБ като положителен.

          „Еврото никога не е било цел, която ние стигаме и процесът приключва“, коментира Илияна Йотова. Тя определи валутата като инструмент за развитие на икономиката и за по-дълбоко интегриране на България в европейските политики.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Александър Симов за Терзиев: Език мой, враг мой

          Никола Павлов -
          Симов посочва, че парите на Терзиев са позволили на сектата да се разширява още повече
          България

          Желязков за случая „Петрохан“: Ако МВР работи спокойно, ще си свърши работата (видео)

          Екип Евроком -
          Желязков отказа да потвърди или отрече хипотези за връзки с ДАНС
          Политика

          Адвокатът на Гюров: Той няма да се върне в БНБ, ако оглави служебен кабинет

          Екип Евроком -
          На 26 март се очаква заключение на генералния адвокат по казуса
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions