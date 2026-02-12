Президентът Илияна Йотова ще изисква засилен контрол и непрекъснат мониторинг на цените на стоките от първа необходимост, горивата, енергията и лекарствата. По време на форума The World Ahead 2026 Sofia Gala Dinner, организиран от списание „Икономист“ в София, държавният глава акцентира върху риска от изкуствено завишаване на цените.

- Реклама -

Йотова съобщи, че днес е възложила на Андрей Гюров да предложи състав на служебно правителство. Тя подчерта нуждата от политическа стабилизация, за да може страната да отстоява приоритетите и принципите си както у нас, така и в Европа.

„Ще настоявам за мониторинг с цел откриване на аномалии, които не са предизвикани от въвеждането на еврото, а са спекулации“, заяви президентът. Според нея е необходимо доверието в единната валута да се повиши и да не се допуска външни фактори да го ерозират.

Държавният глава изрази мнение, че българските граждани е можело да бъдат по-добре подготвени за този процес. Йотова отбеляза, че част от проблемите от началото на годината са щели да бъдат избегнати при по-структурирана разяснителна кампания и по-добра подготовка на бизнеса. Въпреки това тя определи доклада за дейността на БНБ като положителен.