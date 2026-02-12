НА ЖИВО
      четвъртък, 12.02.26
          Йотова възлага на Андрей Гюров да състави служебно правителство

          Подуправителят на БНБ получава мандат за съставяне на служебно правителство след консултации в президентството

          12 февруари 2026 | 07:33
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Президентът Илияна Йотова определи подуправителя на Българската народна банка Андрей Гюров за служебен министър-председател, като на 12 февруари от 10:00 часа той ще бъде приет в президентството на „Дондуков“ 2, където официално ще получи мандат за съставяне на служебно правителство.

          Гюров беше сред петимата кандидати от т.нар. „домова книга“, които след проведените разговори с държавния глава изразиха готовност да поемат поста.

          Йотова посочи Андрей Гюров за служебен премиер, възлага му съставянето на кабинет на 12 февруари

          „Споделих с президента Йотова, че съм готов да поема отговорността за служебен премиер, ако това стане при ясни принципи и без скрити условия. Това значи България–Европа, а там се провеждат честни избори“,

          заяви Гюров след срещата си с президента на 28 януари.

          По думите му, честни избори са възможни само когато служебното правителство остава неутрално и не се намесва в политическия процес.

          Профил на Андрей Гюров

          Андрей Гюров е подуправител на БНБ, ръководител на управление „Емисионно“ и член на Управителния съвет на централната банка, избран от 49-ото Народно събрание през юли 2023 г. с шестгодишен мандат.

          Политическата му кариера започва през 2021 г. с партията „Продължаваме промяната“, създадена от Асен Василев и Кирил Петков. Той е бил народен представител в 47-ото, 48-ото и 49-ото Народно събрание, както и председател на парламентарната група на формацията в два парламента.

          Преди влизането си в политиката Гюров е преподавател по корпоративни финанси, управление на риска и инвестиции в Американския университет в Благоевград.

          Димчев: Андрей Гюров да отговори ходил ли е на хижа „Петрохан“ и давал ли е пари за духовно израстване – Евроком

          Казусът с несъвместимостта

          През юни 2024 г. Комисията за противодействие на корупцията установи несъвместимост, след което Гюров излезе в неплатен отпуск. Според комисията той не е декларирал участие в органи, свързани с търговска дейност, както изисква законът.

          По-късно Административният съд отмени решението, с което той бе отстранен.

          „Тече дело пред съда на ЕС и там получих подкрепа от ЕЦБ и ЕК. В този смисъл нямам морални проблеми да приема поста служебен премиер“,

          заяви Гюров.

          Кой е бъдещият служебен премиер Андрей Гюров? – Евроком

          Политически реакции

          Назначението предизвика различни реакции сред парламентарните сили.

          Заместник-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви, че кабинетът ще бъде в правомощията на президента.

          „Ако за служебен премиер имаше ограничен избор, то съставът на служебния кабинет е изцяло в правомощията на президента.“

          Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев коментира, че служебният кабинет трябва да работи в интерес на страната, а не на политическа сила.

          От своя страна, заместник-председателят на ПГ на „ДПС-Ново начало“ Искра Михайлова-Копарова подчерта, че служебният премиер трябва да бъде максимално дистанциран от партиите.

          Председателят на ПГ на „БСП-Обединена левица“ Наталия Киселова заяви, че очаква компетентен и независим състав на Министерски съвет, който да осигури честни избори.

          От „Има такъв народ“ Тошко Йорданов коментира, че решението подкрепя определена политическа коалиция.

          Междувременно бившият държавен глава Румен Радев, който напусна поста през януари, заяви, че изборът на Йотова е оптимален вариант за служебен премиер.

