Южнокорейското разузнаване: Ким Джу-е е все по-близо до наследяване на властта

Северна Корея е на път да посочи дъщерята на лидера Ким Чен-ун – Ким Джу-е, за негова наследничка, съобщиха южнокорейски депутати, позовавайки се на нова оценка на разузнавателната служба на Южна Корея, предаде агенция Йонхап.

По-рано разузнаването определяше Джу-е само като „най-вероятен наследник“, но според последната информация оценката вече е променена.

Пред парламентарната комисия по разузнаването представителят на службата Ли Сон-квон посочи, че участието ѝ в ключови държавни прояви е показателно за нарастващата ѝ роля.

„Имайки предвид, че Ким Джу-е е присъствала на различни събития, включително на годишнината от основаването на Корейската народна армия и посещението ѝ в Къмсусанския дворец на слънцето, както и са забелязани признаци, че тя взима становище по отношение на някои държавни политики, разузнавателната служба на Южна Корея смята, че тя вече е на път да бъде посочена за приемничка на южнокорейския лидер“, заяви Ли Сон-квон.

Even North Korea dares to be 'progressive', Kim Jong Un names his daughter as successor & involves her in policy.



Meanwhile, China stays stuck in its old ways. Xi, take notes, your neighbors are schooling you in change. @UnbrokenKR @ChinasCanada @nothanksfrankie @jbear pic.twitter.com/q6W1uVHlBp — Kate Davis (@davis_kate54146) February 12, 2026

По думите му досега оценката е била, че Джу-е „се обучава“ за бъдещ наследник, но вече е преминала „в етап, в който се очаква да бъде определена за негова приемничка“.

JUST IN:



North Korean leader Kim Jong Un has groomed his daughter Kim Ju-ae to soon become his de facto successor. pic.twitter.com/uTc6mDIn7z — China pulse 🇨🇳 (@Eng_china5) February 12, 2026

Разузнавателната служба следи внимателно и дали тя ще участва в предстоящ ключов партиен конгрес, който трябва да се проведе по-късно този месец.

Според Йонхап, ако Джу-е се появи на конгреса или получи официална титла, това значително ще увеличи вероятността тя да бъде официално обявена за наследник на Ким Чен-ун.