Южнокорейското разузнаване: Ким Джу-е е все по-близо до наследяване на властта

Северна Корея е на път да посочи дъщерята на лидера Ким Чен-ун – Ким Джу-е, за негова наследничка, съобщиха южнокорейски депутати, позовавайки се на нова оценка на разузнавателната служба на Южна Корея, предаде агенция Йонхап.
По-рано разузнаването определяше Джу-е само като „най-вероятен наследник“, но според последната информация оценката вече е променена.
Пред парламентарната комисия по разузнаването представителят на службата Ли Сон-квон посочи, че участието ѝ в ключови държавни прояви е показателно за нарастващата ѝ роля.
По думите му досега оценката е била, че Джу-е „се обучава“ за бъдещ наследник, но вече е преминала „в етап, в който се очаква да бъде определена за негова приемничка“.
Разузнавателната служба следи внимателно и дали тя ще участва в предстоящ ключов партиен конгрес, който трябва да се проведе по-късно този месец.
Според Йонхап, ако Джу-е се появи на конгреса или получи официална титла, това значително ще увеличи вероятността тя да бъде официално обявена за наследник на Ким Чен-ун.
