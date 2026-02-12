НА ЖИВО
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
          Южнокорейското разузнаване: Ким Джу-е е все по-близо до наследяване на властта

          Според нова оценка дъщерята на Ким Чен-ун вече навлиза в етап на официално утвърждаване като приемник

          12 февруари 2026 | 11:11 390
          Снимка: X
          Десислава Димитрова
          Северна Корея е на път да посочи дъщерята на лидера Ким Чен-ун – Ким Джу-е, за негова наследничка, съобщиха южнокорейски депутати, позовавайки се на нова оценка на разузнавателната служба на Южна Корея, предаде агенция Йонхап.

          По-рано разузнаването определяше Джу-е само като „най-вероятен наследник“, но според последната информация оценката вече е променена.

          Северна Корея изстреля балистична ракета към Японско море – Евроком

          Пред парламентарната комисия по разузнаването представителят на службата Ли Сон-квон посочи, че участието ѝ в ключови държавни прояви е показателно за нарастващата ѝ роля.

          „Имайки предвид, че Ким Джу-е е присъствала на различни събития, включително на годишнината от основаването на Корейската народна армия и посещението ѝ в Къмсусанския дворец на слънцето, както и са забелязани признаци, че тя взима становище по отношение на някои държавни политики, разузнавателната служба на Южна Корея смята, че тя вече е на път да бъде посочена за приемничка на южнокорейския лидер“,

          заяви Ли Сон-квон.

          По думите му досега оценката е била, че Джу-е „се обучава“ за бъдещ наследник, но вече е преминала „в етап, в който се очаква да бъде определена за негова приемничка“.

          Разузнавателната служба следи внимателно и дали тя ще участва в предстоящ ключов партиен конгрес, който трябва да се проведе по-късно този месец.

          Ким Чен Ун ще обяви нови планове за ядреното възпиране на Северна Корея

          Според Йонхап, ако Джу-е се появи на конгреса или получи официална титла, това значително ще увеличи вероятността тя да бъде официално обявена за наследник на Ким Чен-ун.

