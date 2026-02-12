НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Как се стигнало до нападението с нож срещу деца в столичното метро

          Инцидентът се разиграва между метростанциите „Константин Величков“ и „Опълченска“, като едното момче е със средна телесна повреда.

          12 февруари 2026 | 11:19 510
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Нападение с нож, ритници в главата и избит зъб при побой в столичното метро, при който пострадаха две момчета – едното малолетно, а другото непълнолетно. По случая е задържан 19-годишен мъж, срещу когото е образувано досъдебно производство за причинени телесни повреди.

          - Реклама -
            
            

          Подробности за случая даде наблюдаващият прокурор Гергана Миталова, според която нападението е станало на 8 февруари около 23:00 часа между метростанциите „Константин Величков“ и „Опълченска“.

          По данни на разследването двете пострадали момчета били заедно с още деца – един непълнолетен и трима малолетни, като те са познавали нападателя.

          Разследващите сочат, че децата седели на пейките в метрото, когато 19-годишният извадил нож и нанесъл прорезна рана в лявото рамо на едното момче. При слизане от влака нападателят се насочил към друго момче, ритнал го в лицето, избил един зъб и разклатил още два.

          Побой в столичното метро: Арестуваха младеж за нападение над две деца Побой в столичното метро: Арестуваха младеж за нападение над две деца

          След нападението децата потърсили помощ от полицай на метростанцията, бил извикан полицейски патрул, а пострадалите били транспортирани в УМБАЛСМ „Пирогов“. Според прокуратурата по-малкото дете е със средна телесна повреда, а по-голямото – с леки наранявания.

          Нападателят твърдял, че е бил провокиран.

          „Това не е установено – просто негова защитна версия, която не се потвърждава от другите доказателства”, заяви Миталова.

          Става ясно още, че обвиняемият вече е осъждан за грабеж, извършен като непълнолетен, а срещу него има и висящо дело за разпространение на наркотици.

          По искане на прокуратурата съдът е наложил постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

          От „Метрополитен“ ЕАД също излязоха с позиция по случая, според която сигналът е подаден на място от две непълнолетни лица на 13 и 15 години, след като били нападнати във влака по направлението от „Сердика“ към „Западен парк“.

          В позицията се посочва, че дежурният полицай е подал незабавно информацията към органите на реда, което е довело до бързото установяване и задържане на извършителя.

          От дружеството уточняват, че видеонаблюдение има на пероните и във вестибюлите на всички метростанции, но в самите метровлакове все още няма камери, като новите влакове ще бъдат оборудвани с такива системи.

          „Метрополитен“ ЕАД допълва, че има сключен договор със СДВР за поддържане на реда в метрото и че служителите съдействат при възникване на инциденти, като сигнализират незабавно компетентните органи.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Здраве

          Здравната комисия в парламента изслушва Кирилов и шефа на НЗОК за МБАЛ „Св. Анна“ – Варна

          Росица Николаева -
          След 1 март децата, които имат нужда от хирургична помощ, ще бъдат насочвани към болница „Света Марина“
          Общество

          Спирането на терористично съдържание в интернет ще обсъди комисия в парламента

          Росица Николаева -
          Всички хостинг компании ще трябва да спазват правилата на Европейския съюз, независимо къде се намира основната им дейност
          Крими

          Прокуратурата за „Петрохан“: Имаме показания за сексуални контакти с деца

          Никола Павлов -
          Готови са и натривките от телата в кемпера
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions