Как се стигнало до нападението с нож срещу деца в столичното метро

Нападение с нож, ритници в главата и избит зъб при побой в столичното метро, при който пострадаха две момчета – едното малолетно, а другото непълнолетно. По случая е задържан 19-годишен мъж, срещу когото е образувано досъдебно производство за причинени телесни повреди.

Подробности за случая даде наблюдаващият прокурор Гергана Миталова, според която нападението е станало на 8 февруари около 23:00 часа между метростанциите „Константин Величков“ и „Опълченска“.

По данни на разследването двете пострадали момчета били заедно с още деца – един непълнолетен и трима малолетни, като те са познавали нападателя.

Разследващите сочат, че децата седели на пейките в метрото, когато 19-годишният извадил нож и нанесъл прорезна рана в лявото рамо на едното момче. При слизане от влака нападателят се насочил към друго момче, ритнал го в лицето, избил един зъб и разклатил още два.

След нападението децата потърсили помощ от полицай на метростанцията, бил извикан полицейски патрул, а пострадалите били транспортирани в УМБАЛСМ „Пирогов“. Според прокуратурата по-малкото дете е със средна телесна повреда, а по-голямото – с леки наранявания.

Нападателят твърдял, че е бил провокиран.

„Това не е установено – просто негова защитна версия, която не се потвърждава от другите доказателства”, заяви Миталова.

Става ясно още, че обвиняемият вече е осъждан за грабеж, извършен като непълнолетен, а срещу него има и висящо дело за разпространение на наркотици.

По искане на прокуратурата съдът е наложил постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

От „Метрополитен“ ЕАД също излязоха с позиция по случая, според която сигналът е подаден на място от две непълнолетни лица на 13 и 15 години, след като били нападнати във влака по направлението от „Сердика“ към „Западен парк“.

В позицията се посочва, че дежурният полицай е подал незабавно информацията към органите на реда, което е довело до бързото установяване и задържане на извършителя.

От дружеството уточняват, че видеонаблюдение има на пероните и във вестибюлите на всички метростанции, но в самите метровлакове все още няма камери, като новите влакове ще бъдат оборудвани с такива системи.

„Метрополитен“ ЕАД допълва, че има сключен договор със СДВР за поддържане на реда в метрото и че служителите съдействат при възникване на инциденти, като сигнализират незабавно компетентните органи.