Камарата на представителите гласува за отмяна на митата на Доналд Тръмп върху канадски стоки

Камарата на представителите на САЩ гласува за отмяна на митата, наложени от президента Доналд Тръмп върху канадски стоки, нанасяйки удар по ключов елемент от неговата икономическа политика.

Резолюцията беше приета с 219 гласа „за“ срещу 211 „против“, като шестима републиканци се присъединиха към демократите въпреки предупрежденията на държавния глава за политически последици за онези, които се противопоставят на тарифната му стратегия.

Митата върху канадския внос бяха част от по-широката търговска политика на администрацията, насочена към защита на американското производство и преразглеждане на международните търговски отношения. Критиците обаче твърдят, че тарифите увеличават разходите за бизнеса и потребителите и създават напрежение в отношенията със съседна Канада.

Дори резолюцията да бъде одобрена и от Сената, очакванията са тя да бъде блокирана с президентско вето, което означава, че за окончателното ѝ приемане ще бъде необходимо квалифицирано мнозинство – сценарий, който засега изглежда малко вероятен.

Гласуването обаче ясно показва, че в Конгреса нараства напрежението около търговската политика, а разногласията вече се проявяват и в редиците на управляващата партия.