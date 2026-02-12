НА ЖИВО
          НачалоСвятПолитика

          Камарата на представителите гласува за отмяна на митата на Доналд Тръмп върху канадски стоки

          Шестима републиканци подкрепиха резолюцията, въпреки предупрежденията от Белия дом

          12 февруари 2026 | 02:56 30
          Снимка: Louis Velazquez / Unsplash
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Камарата на представителите на САЩ гласува за отмяна на митата, наложени от президента Доналд Тръмп върху канадски стоки, нанасяйки удар по ключов елемент от неговата икономическа политика.

          Резолюцията беше приета с 219 гласа „за“ срещу 211 „против“, като шестима републиканци се присъединиха към демократите въпреки предупрежденията на държавния глава за политически последици за онези, които се противопоставят на тарифната му стратегия.

          Митата върху канадския внос бяха част от по-широката търговска политика на администрацията, насочена към защита на американското производство и преразглеждане на международните търговски отношения. Критиците обаче твърдят, че тарифите увеличават разходите за бизнеса и потребителите и създават напрежение в отношенията със съседна Канада.

          Дори резолюцията да бъде одобрена и от Сената, очакванията са тя да бъде блокирана с президентско вето, което означава, че за окончателното ѝ приемане ще бъде необходимо квалифицирано мнозинство – сценарий, който засега изглежда малко вероятен.

          Гласуването обаче ясно показва, че в Конгреса нараства напрежението около търговската политика, а разногласията вече се проявяват и в редиците на управляващата партия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Тръмп нареди на Пентагона да сключва дългосрочни договори с въглищни електроцентрали

          Красимир Попов -
          Президентът определи въглищата като „критично важни за националната сигурност“ и засили курса срещу екологичните регулации
          Общество

          Сблъсъци в Буенос Айрес заради трудовата реформа на Хавиер Милей

          Красимир Попов -
          Демонстранти и полиция влязоха в ожесточени конфликти пред Конгреса, докато сенаторите обсъждат спорния законопроект
          Политика

          Тръмп настоява за продължаване на ядрените преговори с Иран след среща с Нетаняху

          Красимир Попов -
          Вашингтон предупреждава за „много твърди“ мерки при провал на дипломацията, а Израел иска включване на ракетната програма на Техеран
          Вашият коментар
