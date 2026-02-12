Колко може да струва медал от първата съвременна Олимпиада

Медал от първите съвременни Олимпийски игри през 1896 г. ще бъде продаден на онлайн търг в датска аукционна къща на 1 март.

Сребърното отличие е връчено на състезател по време на игрите в Атина, като се предполага, че спортистът е участвал във вдигането на тежести.

Очаква се цената на медала да достигне между 200 и 300 хиляди датски крони, или приблизително 25 хиляди евро.

Междувременно спортистите, които ще се качат на почетната стълбичка на Зимните олимпийски игри в Италия, ще получат най-скъпите медали в историята на Олимпиадата, заради рязкото поскъпване на благородните метали.

Повече от 700 златни, сребърни и бронзови медала ще бъдат връчени в дисциплини като ски, хокей на лед, фигурно пързаляне и кърлинг.

И макар сантименталната стойност на отличията да е безценна, в чисто пазарно изражение те никога не са стрували повече, пише CNN. От Олимпийските игри в Париж през юли 2024 г. насам цените на златото и среброто са скочили съответно с около 107% и 200%, сочат данни на FactSet.

В резултат стойността на златния медал според цената на металите вече достига около 2300 долара, повече от двойно спрямо предходните игри. Сребърните медали се оценяват на близо 1400 долара, което също представлява сериозен ръст.

Част от поскъпването на среброто се обяснява със засиленото търсене от инвеститори, докато златото поскъпва заради увеличените резерви на централните банки и насочването към него като традиционен „сигурен актив“ в условия на политическа нестабилност.

Медалите за игрите в Италия са произведени от рециклиран метал в Италианския държавен монетен двор и Полиграфическия институт, но реалното съдържание на злато остава минимално.

В един златен медал само шест грама от общо 506 грама са чисто злато, а останалата част е сребро. Бронзовите медали, изработени от мед, струват едва около 5,60 долара според цената на метала.

Всъщност олимпийските златни медали не са изработвани изцяло от злато от игрите през 1912 г. в Стокхолм, сочат данни на аукционната къща Baldwin’s. Тогавашните медали тежали едва 26 грама и стойността им по тогавашни цени би била под 20 долара.

Въпреки това, като колекционерски предмети олимпийските отличия могат да достигнат много по-високи цени, обяснява Доминик Чорни от Baldwin’s.

През 2015 г. аукционната къща продава златен медал от Олимпиадата в Стокхолм през 1912 г. за 26 000 долара, а година по-късно бронзов медал от игрите в Антверпен през 1920 г. е продаден за 875 долара, въпреки че няма значителна материална стойност.

Повечето олимпийски медали обаче никога не се появяват на пазара, тъй като спортистите ги ценят силно и рядко се разделят с тях.

Според анализаторите, ако геополитическата несигурност и високият държавен дълг продължат да оказват натиск върху пазарите, цените на благородните метали могат да се повишат още, което би увеличило и стойността на бъдещите олимпийски отличия.