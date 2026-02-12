НА ЖИВО
      четвъртък, 12.02.26
          Колумбия обяви извънредно положение след смъртоносни наводнения

          Президентът Густаво Петро въведе извънредно положение за 30 дни и получи разширени правомощия за овладяване на кризата

          12 февруари 2026 | 09:27 220
          Пола Жекова
          Колумбия обяви извънредно положение, след като наводнения отнеха живота на 18 души и принудиха хиляди семейства да напуснат домовете си. Водата заля жилищни райони в северния скотовъден пояс на страната, след като язовир и няколко реки преляха.

          Най-тежко засегнат е департаментът Кордоба, където пострадалите жители са над 150 000. Природното бедствие разруши повече от 4300 къщи и потопи обширни територии, използвани за паша и земеделие, съобщиха властите, цитирани от АФП.

          По данни на местната асоциация на животновъдите са загинали най-малко 1200 глави добитък. Агенцията за реакция при бедствия в страната първоначално информира за 22 жертви в национален мащаб, но впоследствие коригира броя на загиналите.

          С указа за извънредно положение президентът Густаво Петро получава правомощия за срок от 30 дни да предприема специални мерки за справяне с кризата. Държавният глава ще може да насочва ресурси към засегнатите департаменти без необходимото одобрение от Конгреса.

