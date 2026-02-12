НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          НачалоБългарияПравосъдие

          Комисията по вътрешна сигурност прие на първо четене промени в закона за МВР

          Първата част на законопроекта предвижда точката за комуникация и координация във връзка с киберпрестъпления, които са свързани с тероризъм, да бъде ГДБОП

          12 февруари 2026 | 17:51 1090
          СНИМКА: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред прие на първо чене с 12 гласа „за“ и един „въздържал се“ промени в Закона за МВР. Те са внесени от Маноил Манев, Христо Терзийски и Младен Маринов от ПГ на ГЕРБ-СДС.

          Законопроектът беше приет без дебати.

          Първата част на законопроекта предвижда точката за комуникация и координация във връзка с киберпрестъпления, които са свързани с тероризъм, да бъде Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).

          Втората част на законопроекта е за това да се позволи в новопостроения затвор в Самораново да бъдат назначени надзиратели, обясни Маноил Манев пред депутатите в комисията.

