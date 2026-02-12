Нов кръг преговори между Русия, САЩ и Украйна може да се проведе скоро, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. На пресконференция в Москва той уточни, че конкретната дата и мястото на срещата ще бъдат оповестени допълнително, предаде Анадолската агенция.

„Очакваме следващият кръг да се състои скоро“, отбеляза Песков. По отношение на отказа на украинския президент Володимир Зеленски да пътува до Москва, говорителят коментира, че тази позиция не е изненада, но поканата остава валидна.

До момента Русия и Украйна проведоха два кръга разговори с американско посредничество в Абу Даби през януари и февруари. Резултатът от тях беше първата размяна на военнопленници от пет месеца насам.

Песков засегна и отношенията с европейските лидери, като отхвърли обвиненията на литовския президент Гитанас Науседа за „драскане по вратите на Кремъл“. Той призова френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц да потърсят директен контакт с Владимир Путин, ако имат теми за обсъждане. „Ако има желание, човек може просто да вдигне телефона. Путин никога не е отказвал преки контакти“, подчерта говорителят.

Москва обсъжда и варианти за подкрепа на Куба заради енергийната криза на острова. По-рано руското посолство в Хавана съобщи за предстоящи доставки на петролни продукти като хуманитарна помощ. Песков предупреди, че Русия разчита на конструктивен диалог със САЩ за вдигане на блокадата, въпреки заплахите от Вашингтон за налагане на мита срещу държави, доставящи гориво на Хавана.

САЩ възстановиха ембаргото върху доставките на гориво за Куба с цел смяна на управлението в страната. По-рано Вашингтон прекъсна доставките от Мексико и Венецуела, като американските сили задържаха венецуелския президент Николас Мадуро.