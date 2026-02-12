НА ЖИВО
          Лацио детронира носителя на Купата на Италия

          На “Ренато Дал'Ара” домакините можеха да поведат в 15-ата минута, ако Николо Камбиаги не бе уцелил напречната греда с удар от близо

          12 февруари 2026 | 00:16
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Лацио се класира за полуфиналите за Купата на Италия, след като детронира носителя на трофея Болоня след победа като гост с изпълнение на дузпи. Редовното време на срещата завърши 1:1 след голове на Сантиаго Кастро за Болоня и Тиджани Нослин за Лацио, но при 11-метровите наказателни удари “орлите” бяха безгрешни, докато Люис Фъргюсън и Рикардо Орсолини пропуснаха за “рособлу”, който няма да може да защити трофея си от миналия сезон, отпадайки с 1:4 при дузпите. 

          На “Ренато Дал’Ара” домакините можеха да поведат в 15-ата минута, ако Николо Камбиаги не бе уцелил напречната греда с удар от близо.  

          След половин час Никола Моро центрира от ъглов удар и намери Сантиаго Кастро, който с глава прати топката в мрежата на “орлите” – 1:0!  

          Лацио изравни в 48-ата минута, когато Фисайо Деле-Баширу пусна пас в коридор за Тиджани Нослин и той вкара с удар в средата на вратата!  

          До края на редовното време нов гол в Болоня не падна и по този начин победителят трябваше да се определи с изпълнение на дузпи!  

          Ето как се развиха дузпите между Болоня и Лацио:  

          0:1 Нуно Тавареш – вкарва 

          0:1 Люис Фъргюсън – Иван Проведел спасява  

          0:2 Булайе Диа – вкарва 

          1:2 Трайс Далинга – вкарва  

          1:3 Адам Марушич – вкарва  

          1:3 Рикардо Орсолини – не уцелва вратата 

          1:4 Кенет Тейлър – вкарва  

          Лацио се класира за полуфиналите, където ще играе с Аталанта, който елиминира Ювентус.

