Лацио детронира носителя на Купата на Италия

Лацио се класира за полуфиналите за Купата на Италия, след като детронира носителя на трофея Болоня след победа като гост с изпълнение на дузпи. Редовното време на срещата завърши 1:1 след голове на Сантиаго Кастро за Болоня и Тиджани Нослин за Лацио, но при 11-метровите наказателни удари “орлите” бяха безгрешни, докато Люис Фъргюсън и Рикардо Орсолини пропуснаха за “рособлу”, който няма да може да защити трофея си от миналия сезон, отпадайки с 1:4 при дузпите.

На “Ренато Дал’Ара” домакините можеха да поведат в 15-ата минута, ако Николо Камбиаги не бе уцелил напречната греда с удар от близо.

След половин час Никола Моро центрира от ъглов удар и намери Сантиаго Кастро, който с глава прати топката в мрежата на “орлите” – 1:0!

Лацио изравни в 48-ата минута, когато Фисайо Деле-Баширу пусна пас в коридор за Тиджани Нослин и той вкара с удар в средата на вратата!

До края на редовното време нов гол в Болоня не падна и по този начин победителят трябваше да се определи с изпълнение на дузпи!

Ето как се развиха дузпите между Болоня и Лацио:

0:1 Нуно Тавареш – вкарва

0:1 Люис Фъргюсън – Иван Проведел спасява

0:2 Булайе Диа – вкарва

1:2 Трайс Далинга – вкарва

1:3 Адам Марушич – вкарва

1:3 Рикардо Орсолини – не уцелва вратата

1:4 Кенет Тейлър – вкарва

Лацио се класира за полуфиналите, където ще играе с Аталанта, който елиминира Ювентус.