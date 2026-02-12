НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Левски дебне още един от Локо Пд – Каталин Иту!

          Спекулации пращат Алберто Салидо в отбора

          12 февруари 2026 | 11:32 100
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Левски дебне още един футболист на Локомотив Пловдив. „Мач Телеграф“ научи, че „сините“ имат интерес към Каталин Иту, който прави страхотен сезон на „черно-белите“, а преди това игра силно и за Крумовград. Румънецът, който е печелил четири титли на страната с ЧФР Клуж, може да играе като дясно крило, а освен това е силен и като вътрешен халф. Универсалността му е впечатлила старши треньора на Левски Хулио Веласкес. Възможно е до края на трансферния прозорец – 24 февруари, Левски да купи Каталин Иту, след като преди това от „Лаута“ към „Герена“ дойде Хаун Переа.

          - Реклама -
            
            

          В същото време спекулации пратиха в Левски звездата на Берое Алберто Салидо. Според информация на „Мач Телеграф“ подобен трансфер е почти невъзможен. Една от основните причини за това е високата цена на футболиста, за който от Берое искат над 1 000 000 евро. Отделно Салидо е по-силен по лявото крило, а там „сините“ имат цели трима силни играчи – Око-Флекс, Ради Кирилов и Евертон Бала.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Скаршем е приключил с ЦСКА

          Станимир Бакалов -
          Това обявиха медиите в родината на халфа Норвегия
          Спорт

          Христо Янев с една дилема преди мача срещу ЦСКА 1948

          Станимир Бакалов -
          46-годишният специалист със сигурност ще повтори 10 от 11-те футболисти, които започнаха при победата с 2:0 за купата над същия съперник във вторник
          Спорт

          Септември си намери нов треньор

          Станимир Бакалов -
          Той заменя на поста Славко Матич, който вчера се раздели със Септември по взаимно съгласие
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions