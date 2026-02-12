Левски пуска днес феновете до отбора

Левски обяви на официалния си сайт програмата на отбора до предстоящия домакински мач от 21 кръг на efbet Лига срещу Ботев (Пловдив).

„Сините“ ще тренират по веднъж на ден до двубоя с „канарчетата“. Днес и в петък заниманията ще бъдат открити за медиите. Днес достъп до отбора ще имат и феновете.

ПРОГРАМАТА НА ЛЕВСКИ

12 февруари, четвъртък:

15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – открита за привържениците и представителите на медиите

13 февруари, петък:

15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – закрита за привържениците и представителите на медиите

14 февруари, събота:

15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – открита за представителите на медиите в първите 15 минути

15 февруари, неделя:

17:00 часа – Левски – Ботев (Пловдив) – Първа лига, 21-ви кръг – стадион „Георги Аспарухов“