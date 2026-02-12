НА ЖИВО
          Левски пуска днес феновете до отбора

          „Сините“ с три тренировки до мача с Ботев (Пловдив)

          12 февруари 2026 | 11:41 610
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Левски обяви на официалния си сайт програмата на отбора до предстоящия домакински мач от 21 кръг на efbet Лига срещу Ботев (Пловдив).

          „Сините“ ще тренират по веднъж на ден до двубоя с „канарчетата“. Днес и в петък заниманията ще бъдат открити за медиите. Днес достъп до отбора ще имат и феновете.

          ПРОГРАМАТА НА ЛЕВСКИ
          12 февруари, четвъртък:
          15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – открита за привържениците и представителите на медиите

          13 февруари, петък:
          15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – закрита за привържениците и представителите на медиите

          14 февруари, събота:
          15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – открита за представителите на медиите в първите 15 минути

          15 февруари, неделя:
          17:00 часа – Левски – Ботев (Пловдив) – Първа лига, 21-ви кръг – стадион „Георги Аспарухов“

