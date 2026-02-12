Лидерите на ЕС на извънредни разговори за икономиката и сигурността

Държавните и правителствените ръководители на страните от Европейския съюз се събират на неофициално заседание в белгийския замък „Алден Бизен“, където основна тема ще бъде укрепването на единния пазар и създаването на по-благоприятна среда за инвестиции, иновации и икономически растеж.

Сред основните цели на срещата са намаляване на бюрокрацията, засилване на единния пазар и подкрепа за стратегически технологии, които да повишат конкурентоспособността на европейската икономика.

България ще бъде представена от премиера в оставка Росен Желязков.

Форумът се провежда в деликатен момент на напрегнати отношения между Европейския съюз и Съединените щати, както и на фона на засилващата се глобална икономическа конкуренция.

В навечерието на срещата френският президент Еманюел Макрон заяви, че превръщането на Европа в „независима сила“ е единственият отговор на икономическите предизвикателства от страна на Пекин и Вашингтон.