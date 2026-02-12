НА ЖИВО
      четвъртък, 12.02.26
          Лидерите на ЕС на извънредни разговори за икономиката и сигурността

          Неофициалната среща в белгийския замък „Алден Бизен“ ще бъде фокусирана върху намаляване на бюрокрацията, инвестициите и европейската икономика.

          12 февруари 2026 | 10:26 240
          Дамяна Караджова
          Държавните и правителствените ръководители на страните от Европейския съюз се събират на неофициално заседание в белгийския замък „Алден Бизен“, където основна тема ще бъде укрепването на единния пазар и създаването на по-благоприятна среда за инвестиции, иновации и икономически растеж.

          Сред основните цели на срещата са намаляване на бюрокрацията, засилване на единния пазар и подкрепа за стратегически технологии, които да повишат конкурентоспособността на европейската икономика.

          Желязков ще участва в среща на ЕС за конкурентоспособността в Лиеж

          България ще бъде представена от премиера в оставка Росен Желязков.

          Форумът се провежда в деликатен момент на напрегнати отношения между Европейския съюз и Съединените щати, както и на фона на засилващата се глобална икономическа конкуренция.

          В навечерието на срещата френският президент Еманюел Макрон заяви, че превръщането на Европа в „независима сила“ е единственият отговор на икономическите предизвикателства от страна на Пекин и Вашингтон.

          „Не вярвам в протекционизма, но не вярвам и в такъв наивен континент, където ние сме единствените в света, които не защитават местните производители. Вижте Китай – там няма шанс някой от вас да получи равни възможности с китайските играчи. Вижте САЩ – и на северноамериканския пазар няма как да получите същите възможности като тези на местните производители”, коментира Макрон.

