Лидерите на ЕС търсят формула за по-конкурентна Европа, но остават разделени за пътя напред

Лидерите на 27-те държави членки на Европейския съюз обсъждат в белгийския замък Алден Бизен как Европа да възстанови икономическата си конкурентоспособност на фона на нарастващата конкуренция от Китай и усложнените отношения със САЩ.

- Реклама -

Основната цел на срещата е да се намерят решения за връщане на водещата роля на ЕС в условията на променящ се световен ред, основан досега на международни правила и стабилни съюзи.

През последните две десетилетия икономическият растеж на ЕС изостава спрямо този на Съединените щати, а проблемите с производителността и иновациите, особено в области като изкуствения интелект, остават сериозно предизвикателство.

В момента блокът се сблъсква и с търговското напрежение, свързано с политиките на президента Доналд Тръмп, както и с китайските ограничения върху износа на критични суровини, от които европейската индустрия зависи.

Паралелно ЕС трябва да осигури средства за декарбонизация, дигитализация и засилване на отбраната на фона на войната, предизвикана от действията на Русия, което прави икономическото възстановяване още по-неотложно.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща очаква продуктивна дискусия, в която участват и бившите италиански премиери Марио Драги и Енрико Лета, автори на ключови доклади за бъдещето на конкурентоспособността и единния пазар на ЕС.

Докладът на Марио Драги, бивш ръководител на Европейската централна банка, предлага мерки за финансиране, отбрана и намаляване на регулациите. Въпреки това, по данни на мозъчния тръст „Европейски съвет за иновации в политиката“, до началото на годината едва 15% от препоръките са изпълнени, а още 24% – частично.

Според Енрико Лета напредъкът в изграждането на единния пазар е налице, но остава недостатъчен.

„Мисля, че това е единственият начин да се отговори на Тръмп и на външния натиск, под който Европейският съюз е подложен от Китай, Русия и САЩ по различни начини“, заяви той пред Ройтерс.

Лета настоява държавите членки да се ангажират с краен срок до 2028 г. за завършване на единния пазар, включително в областта на енергетиката, дигиталните услуги и капиталовите пазари.

Въпреки общото желание за по-конкурентен ЕС, страните членки остават разделени по въпроса как точно да бъде постигната тази цел.

Френският президент Еманюел Макрон отново призова за повече общи европейски заеми, които да позволят мащабни инвестиции и да намалят зависимостта от долара. Франция настоява и за стратегия „Произведено в Европа“, която да въведе минимални изисквания за европейско съдържание при обществени поръчки.