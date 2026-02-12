НА ЖИВО
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
          Любомир Христов: Спестяването за втора пенсия е като носене на вода в сито

          Икономистът разкритикува остро предложението за отпадане на минималната доходност

          12 февруари 2026 | 16:22 1350
          Росица Николаева
          Промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО) ще ощетят 2,5 млн. души, вместо да им помогнат. Това заяви икономистът Любомир Христов пред „Труд news“ по повод обсъжданите в парламента нови текстове. Според него две пенсии – от универсален фонд и от държавното осигуряване – продължават да бъдат по-малко като стойност от една пълна държавна пенсия.

          Експертът предупреди, че спестяването в универсален пенсионен фонд (УПФ) при сегашните условия е „като да носите вода в сито“. Христов посочи, че за периода 2002–2024 г. средният осигурителен доход е нараствал с 8,7% годишно, докато средната доходност по партидите в частните фондове е била едва 1,8%. Реалната доходност след отчитане на инфлацията е отрицателна – минус 2,3%.

          Правителството предлага въвеждане на мултифондове с различни рискови профили. Христов коментира, че по-високият риск не гарантира по-висока доходност и това е „полуистина“. Той допълни, че ако многофондовата система бе въведена по-рано, осигурените щяха да имат още по-малко средства по партидите си в сравнение със сегашната ситуация.

          Икономистът разкритикува остро предложението за отпадане на минималната доходност. Досега фондовете бяха длъжни да покриват разликата със собствени средства, ако резултатите им са под минимума. С промените този механизъм се заменя с бенчмарк, определян от Комисията за финансов надзор (КФН). Според Христов това прехвърля целия риск върху осигурените лица и спестява разходи на пенсионните дружества.

          Таксата от 3,75% върху всяка вноска няма икономическо оправдание и трябва да отпадне напълно, категоричен бе Христов. Той обясни, че дружествата нямат разходи за маркетинг и продажби, тъй като държавната администрация събира вноските, а клиентите често се разпределят служебно.

          Христов посъветва работещите да прехвърлят осигурителните си вноски изцяло в държавното обществено осигуряване (НОИ). Той подчерта, че правото на държавна пенсия е нараствало реално с 4,5% годишно за разглеждания период, което я прави по-сигурния избор.

