Макрон атакува „прекомерно субсидирания“ Илон Мъск, милиардерът отвърна с данни за Европа

Еманюел Макрон разкритикува държавната подкрепа за компаниите на Илон Мъск, определяйки милиардера като „прекомерно субсидиран“ от федерални агенции на САЩ. Изявлението му предизвика незабавна реакция от страна на най-богатия човек в света.

„Очаровани от Starlink, но…“

По време на индустриален форум в Антверпен Макрон защити политиката „Купувай европейско“ и призова за масивни инвестиции в европейската индустрия, частично финансирани чрез съвместен дълг на ЕС.

Той подчерта, че в САЩ освен значителни частни инвестиции съществува и сериозна държавна подкрепа за стратегически компании.

„Всички са очаровани от Starlink, но ако сме реалисти, г-н Мъск вероятно е сред хората в света, получили най-много милиарди долари от американските данъкоплатци под формата на субсидии.“

Макрон допълни, че Мъск е „преди всичко прекомерно субсидиран от федерални агенции“, визирайки проекти, свързани с космическата и автомобилната индустрия.

Контраатака от X

Мъск реагира чрез социалната мрежа X, която притежава, като заяви, че европейските държави субсидират индустриите си повече от САЩ.

Според него общото държавно финансиране за Tesla и SpaceX възлиза на около 1% от комбинираната пазарна стойност на двете компании.

„За разлика от това, ако направите същата сметка за големите американски и европейски аерокосмически компании, държавната подкрепа надхвърля 100% от стойността им“, написа Мъск.

Спор за индустриалната политика

Изказванията идват на фона на засилващия се дебат в Европа относно индустриалния суверенитет, стратегическите технологии и зависимостта от САЩ и Китай.

Макрон настоява за по-активна европейска индустриална политика, докато Мъск защитава модела на публично-частно партньорство в САЩ.

Сблъсъкът между двамата очертава по-широката геоикономическа конкуренция между Европа и Америка – битка не само за технологии, но и за правилата на държавната подкрепа в стратегическите сектори.