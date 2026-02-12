НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Макрон атакува „прекомерно субсидирания“ Илон Мъск, милиардерът отвърна с данни за Европа

          Френският президент защити стратегията „Купувай европейско“, а Мъск контрира, че ЕС субсидира индустриите си повече от САЩ

          12 февруари 2026 | 03:06 30
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Еманюел Макрон разкритикува държавната подкрепа за компаниите на Илон Мъск, определяйки милиардера като „прекомерно субсидиран“ от федерални агенции на САЩ. Изявлението му предизвика незабавна реакция от страна на най-богатия човек в света.

          - Реклама -
            
            

          „Очаровани от Starlink, но…“

          По време на индустриален форум в Антверпен Макрон защити политиката „Купувай европейско“ и призова за масивни инвестиции в европейската индустрия, частично финансирани чрез съвместен дълг на ЕС.

          Той подчерта, че в САЩ освен значителни частни инвестиции съществува и сериозна държавна подкрепа за стратегически компании.

          „Всички са очаровани от Starlink, но ако сме реалисти, г-н Мъск вероятно е сред хората в света, получили най-много милиарди долари от американските данъкоплатци под формата на субсидии.“

          Макрон допълни, че Мъск е „преди всичко прекомерно субсидиран от федерални агенции“, визирайки проекти, свързани с космическата и автомобилната индустрия.

          Контраатака от X

          Мъск реагира чрез социалната мрежа X, която притежава, като заяви, че европейските държави субсидират индустриите си повече от САЩ.

          Според него общото държавно финансиране за Tesla и SpaceX възлиза на около 1% от комбинираната пазарна стойност на двете компании.

          „За разлика от това, ако направите същата сметка за големите американски и европейски аерокосмически компании, държавната подкрепа надхвърля 100% от стойността им“, написа Мъск.

          Спор за индустриалната политика

          Изказванията идват на фона на засилващия се дебат в Европа относно индустриалния суверенитет, стратегическите технологии и зависимостта от САЩ и Китай.

          Макрон настоява за по-активна европейска индустриална политика, докато Мъск защитава модела на публично-частно партньорство в САЩ.

          Сблъсъкът между двамата очертава по-широката геоикономическа конкуренция между Европа и Америка – битка не само за технологии, но и за правилата на държавната подкрепа в стратегическите сектори.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Емисиите на CO₂ в Китай са стабилни или леко намалели през 2025 г., но пикът остава под въпрос

          Красимир Попов -
          Анализ показва спад от около 0,3%, подкрепен от бум на възобновяемата енергия и електромобилите
          Политика

          Вучич: „Желязното приятелство“ между Сърбия и Китай се гради върху култура, доверие и стратегическо партньорство

          Красимир Попов -
          Сръбският президент отправи поздрав за китайската Нова година и подчерта задълбочаващото се сътрудничество между Белград и Пекин
          Политика

          Парламентът на Косово избра ново правителство начело с Албин Курти

          Красимир Попов -
          66 депутати подкрепиха кабинета, опозицията заяви готовност за диалог, Сръбската листа отказа подкрепа
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions