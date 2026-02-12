НА ЖИВО
          Европа

          Макрон отложи разговора с Путин заради липса на обща европейска позиция

          12 февруари 2026 | 23:13 180
          Екип Евроком
          Френският президент Еманюел Макрон отлага планирания разговор с руския държавен глава Владимир Путин, съобщи АФП. Мотивът за решението е необходимостта европейските държави предварително „да прецизират своите цели“ преди директния контакт с Москва. През декември Макрон обяви намерението си да възобнови комуникацията, която беше почти напълно преустановена след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г.

          След срещата на лидерите на ЕС в Белгия държавният глава уточни, че инициативата изисква сериозна подготовка и няма да се случи в рамките на няколко дни. „Мисля, че това, от което се нуждаем сега, е да работим помежду си върху това какво желаем да поискаме“, заяви Макрон, цитиран от bTV. По-рано този месец той изпрати свой дипломатически съветник в Москва, за да положи основите на бъдещия диалог.

          Според френския президент Европа трябва да е готова за момента, когато разговорът с руската страна стане възможен. Той очерта и конкретните искания – гаранции за сигурността на Украйна, но и защита на европейските интереси. Сред приоритетите бяха посочени въпросите на просперитета, бъдещето на Европа и архитектурата на сигурността.

          Макрон аргументира позицията си в интервю за няколко издания, където подчерта, че процесът трябва да бъде добре организиран с партньорите, но без участието на „твърде много събеседници“. От Кремъл реагираха на заявките чрез прессекретаря Дмитрий Песков. Той уточни, че подобен разговор трябва да представлява опит за разбиране на позициите на другата страна, а не да се превръща в „лекция“.

