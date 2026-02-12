Макрон се оказа в изолация преди срещата на върха на ЕС

Френският президент Еманюел Макрон се е оказал политически изолиран преди неформалната среща на върха на ЕС, пише Bild.

Лидерите на ЕС ще проведат неформална среща в четвъртък в замъка Аалден Бизен в белгийската провинция Лимбург. Политиците ще обсъдят повишаване на конкурентоспособността на икономиката на ЕС. Според Bild се очаква германските и италианските лидери Фридрих Мерц и Джорджия Мелони да се изкажат в един глас, настоявайки за рязко намаляване на бюрократичните регулации.

Много страни от ЕС подкрепят тази идея, но Макрон предлага алтернативни варианти за стимулиране на икономиката на ЕС, включително използването на съвместни дългови заеми, което е неприемливо за Берлин. Според вестника Макрон „се е докарал до изолация“. Ключови решения в Париж, довели до това, включват гласуване против споразумението за свободна търговия на ЕС с Южноамериканския общ пазар (MERCOSUR) и блокиране на изземването на замразени руски активи миналия декември.

В резултат на това, както отбелязва Bild, „германско-френският двигател на Европа се е трансформирал в германско-италиански“. Италианските медии вече наричат ​​съюза Мерц-Мелони ос, докато германските медии го описват като „флирт“. Междувременно Италия поема ролята на Франция в ЕС не само в икономиката, но и по въпросите на отбраната и сигурността, както и в миграционната политика, пише вестникът.