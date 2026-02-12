НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Масирана ракетна атака срещу Киев нанесе щети по сгради

          Удари са регистрирани в столицата и в град Днипро, засега няма данни за пострадали

          12 февруари 2026 | 08:06 230
          Снимка: Facebook
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Украинската столица Киев е била подложена тази сутрин на „масирана“ руска ракетна атака, при която са нанесени поражения по редица сгради, съобщава Ройтерс, позовавайки се на местните власти, а информацията е разпространена и от БТА.

          - Реклама -
            
            

          Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи в приложението „Телеграм“, че поражения са нанесени както върху жилищни, така и върху нежилищни сгради, разположени от двете страни на река Днепър, която преминава през града.

          Руски изтребител Су-30СМ2 прелетя край въздушното пространство на НАТО с касетъчни бомби и противокорабни ракети – Евроком

          В един от районите отломки са паднали в близост до две жилищни сгради, но по първоначални данни не са възникнали пожари или сериозни щети.

          Ръководителят на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко съобщи, че е бил отчетен най-малко един удар в източните предградия на столицата.

          Украйна атакува енергийна инфраструктура в руска Брянска област с ракети „Нептун“ и HIMARS

          Очевидци са разказали пред Ройтерс, че са чули експлозии в различни части на града по време на атаката.

          Под обстрел е попаднал и югоизточният град Днипро, информира в „Телеграм“ областният управител Олександър Ханджа.

          „Има щети по няколко къщи и автомобили, но няма данни за пострадали.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          „Мета“: Русия е направила опит да блокира WhatsApp

          Десислава Димитрова -
          Русия се е опитала „напълно да блокира“ приложението WhatsApp, собственост на компанията „Мета“, на територията на страната.
          Крими

          ООН: Пет неуспешни покушения срещу сирийското ръководство

          Десислава Димитрова -
          Сирийският президент, както и министрите на вътрешните и външните работи, са били мишена на пет неуспешни опита за покушение през 2025 г.
          Икономика

          Емисиите на CO₂ в Китай са стабилни или леко намалели през 2025 г., но пикът остава под въпрос

          Красимир Попов -
          Анализ показва спад от около 0,3%, подкрепен от бум на възобновяемата енергия и електромобилите
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions