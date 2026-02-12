Масирана ракетна атака срещу Киев нанесе щети по сгради

Украинската столица Киев е била подложена тази сутрин на „масирана“ руска ракетна атака, при която са нанесени поражения по редица сгради, съобщава Ройтерс, позовавайки се на местните власти, а информацията е разпространена и от БТА.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи в приложението „Телеграм“, че поражения са нанесени както върху жилищни, така и върху нежилищни сгради, разположени от двете страни на река Днепър, която преминава през града.

В един от районите отломки са паднали в близост до две жилищни сгради, но по първоначални данни не са възникнали пожари или сериозни щети.

Ръководителят на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко съобщи, че е бил отчетен най-малко един удар в източните предградия на столицата.

Очевидци са разказали пред Ройтерс, че са чули експлозии в различни части на града по време на атаката.

Под обстрел е попаднал и югоизточният град Днипро, информира в „Телеграм“ областният управител Олександър Ханджа.