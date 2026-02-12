Майка на младеж от групата в „Петрохан“: Никога не повярвах на твърденията за насилие

Майка, оставила сина си при Ивайло Калушев, заяви публично, че е подпомагала финансово проекта му и никога не е повярвала на твърденията на детето си за упражнявано насилие. София Андреева направи изявленията в подкаста „Дневен ред“ пред журналистките Миролюба Бенатова и Генка Шикерова.
В разговора тя на няколко пъти заявява, че според нея синът ѝ е „моралният убиец“ на Калушев и останалите мъже, загинали в трагедията край „Петрохан“.
По думите ѝ по-късно младежът започнал да твърди, че е бил подложен на насилие, но тя остава категорична:
Според нея обвиненията били плод на завист и разочарование.
Години в Мексико и дистанция
Андреева разказва, че след като спрял наркотиците, синът ѝ пожелал да остане да живее с Калушев. Тя го подкрепила, притеснена, че връщането му в предишната среда може да доведе до рецидив. По думите ѝ той дори прекъснал училище, а тя предпочела това пред риска от нова зависимост.
Младежът живял дълги години с групата и пътувал до Мексико, където останал около четири години – до 2017 г. През този период майка му го е виждала едва четири пъти. На въпрос дали ѝ е липсвал, тя отговаря:
По-късно между него и останалите възникнал конфликт. Той се върнал в България, но не разкрил подробности за случилото се. Според думите ѝ Калушев ѝ обяснил, че синът ѝ проявявал агресия – крещял, хвърлял предмети и имал конфликти с останалите. Групата не го изгонила, но той сам решил да си тръгне.
Финансови спорове и обвинения
София Андреева признава, че е подпомагала финансово проекта на Калушев и твърди, че именно заради нея той не е отстранил сина ѝ по-рано. В същото време подчертава, че не смята, че Калушев е действал от финансова изгода и че ѝ е връщал средства.
След завръщането си младежът поискал пари за стартиране на бизнес. Баща му отказал, тъй като не одобрявал Калушев и се съмнявал, че средствата ще стигнат до него. Тогава, по думите ѝ, започнали твърденията, че групата е „секта“, както и обвиненията за сексуален тормоз.
„Прерожденци“ и проверки
Андреева разказва още, че в групата съществувала идея за приемственост, свързана с тибетския будизъм. По думите ѝ децата били възприемани като „прерожденци“, макар самият Калушев да не използвал този термин публично.
Тя отрича категорично да е имало сексуални отношения между лидера и младежите.
Майката твърди, че в хижата край „Петрохан“ са извършвани проверки от институции, включително ДАНС и Закрила на детето, но част от срещите според нея не били официално документирани. По думите ѝ постоянният обществен и медиен натиск е оказал тежко психологическо въздействие върху групата.
„Това беше морално убийство“
По повод смъртта на шестимата мъже Андреева заявява, че не може да обясни случилото се.
Тя допълва, че последно ги е видяла силно демотивирани и не изключва нито една версия за трагедията, включително възможността да са се „оставили да бъдат убити“, но признава, че за нея случилото се остава „пълен шок“.
В края на разговора Андреева заявява, че не се страхува да застане пред камерата, дори това да доведе до разрив в семейството ѝ.