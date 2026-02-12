Майка на младеж от групата в „Петрохан“: Никога не повярвах на твърденията за насилие

Майка, оставила сина си при Ивайло Калушев, заяви публично, че е подпомагала финансово проекта му и никога не е повярвала на твърденията на детето си за упражнявано насилие. София Андреева направи изявленията в подкаста „Дневен ред“ пред журналистките Миролюба Бенатова и Генка Шикерова.

В разговора тя на няколко пъти заявява, че според нея синът ѝ е „моралният убиец“ на Калушев и останалите мъже, загинали в трагедията край „Петрохан“.

„Лично аз го заведох, защото беше наркозависим. Заведох го там Иво да го спаси“, казва тя.

По думите ѝ по-късно младежът започнал да твърди, че е бил подложен на насилие, но тя остава категорична:

„Каза ми, че е имало насилие, но нито за миг не му повярвах.“

Според нея обвиненията били плод на завист и разочарование.

Години в Мексико и дистанция

Андреева разказва, че след като спрял наркотиците, синът ѝ пожелал да остане да живее с Калушев. Тя го подкрепила, притеснена, че връщането му в предишната среда може да доведе до рецидив. По думите ѝ той дори прекъснал училище, а тя предпочела това пред риска от нова зависимост.

Младежът живял дълги години с групата и пътувал до Мексико, където останал около четири години – до 2017 г. През този период майка му го е виждала едва четири пъти. На въпрос дали ѝ е липсвал, тя отговаря:

„Не, изобщо.“

По-късно между него и останалите възникнал конфликт. Той се върнал в България, но не разкрил подробности за случилото се. Според думите ѝ Калушев ѝ обяснил, че синът ѝ проявявал агресия – крещял, хвърлял предмети и имал конфликти с останалите. Групата не го изгонила, но той сам решил да си тръгне.

Финансови спорове и обвинения

София Андреева признава, че е подпомагала финансово проекта на Калушев и твърди, че именно заради нея той не е отстранил сина ѝ по-рано. В същото време подчертава, че не смята, че Калушев е действал от финансова изгода и че ѝ е връщал средства.

След завръщането си младежът поискал пари за стартиране на бизнес. Баща му отказал, тъй като не одобрявал Калушев и се съмнявал, че средствата ще стигнат до него. Тогава, по думите ѝ, започнали твърденията, че групата е „секта“, както и обвиненията за сексуален тормоз.

„Аз нито за миг не му повярвах“, заявява тя.

„Прерожденци“ и проверки

Андреева разказва още, че в групата съществувала идея за приемственост, свързана с тибетския будизъм. По думите ѝ децата били възприемани като „прерожденци“, макар самият Калушев да не използвал този термин публично.

Тя отрича категорично да е имало сексуални отношения между лидера и младежите.

Майката твърди, че в хижата край „Петрохан“ са извършвани проверки от институции, включително ДАНС и Закрила на детето, но част от срещите според нея не били официално документирани. По думите ѝ постоянният обществен и медиен натиск е оказал тежко психологическо въздействие върху групата.

„Това беше морално убийство“

По повод смъртта на шестимата мъже Андреева заявява, че не може да обясни случилото се.

„Мога да кажа, че им беше много тежко. Те искаха да помагат. Това беше морално убийство“, казва тя.

Тя допълва, че последно ги е видяла силно демотивирани и не изключва нито една версия за трагедията, включително възможността да са се „оставили да бъдат убити“, но признава, че за нея случилото се остава „пълен шок“.

В края на разговора Андреева заявява, че не се страхува да застане пред камерата, дори това да доведе до разрив в семейството ѝ.