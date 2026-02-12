НА ЖИВО
          Мъж уби младеж и рани двама в столичен квартал, извършителят е задържан

          Три линейки са изпратени на място, две жени са в тежко състояние

          12 февруари 2026 | 09:44 1160
          Полицията е задържала 44-годишен мъж след сигнал за намушкани хора в столичния квартал „Подуяне“. От Спешна помощ потвърдиха за инцидента, като към адреса незабавно са изпратени три линейки.

          По информация на bTV при нападението е починало 21-годишно момче. Пострадали са още 15-годишно момиче и 78-годишна жена, които са с множество прободни рани.

          Медицинските екипи са транспортирали момичето към „Пирогов“, а възрастната жена е насочена към ИСУЛ.

          Заподозреният за деянието е предполагаемият баща на децата. Той е с порезна рана на ръката, като според първоначалните данни се е самонаранил, докато е нанасял ударите.

