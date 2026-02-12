НА ЖИВО
          НачалоСвятОбщество

          „Мета“: Русия е направила опит да блокира WhatsApp

          Компанията твърди, че натискът цели насочване на потребителите към държавно приложение

          12 февруари 2026 | 07:55 80
          Снимка: БГНЕС
          Русия се е опитала „напълно да блокира“ приложението WhatsApp, собственост на компанията „Мета“, на територията на страната. Това съобщи говорител на компанията пред Ройтерс, като информацията бе разпространена и от БТА.

          По-рано в. „Файненшъл таймс“ информира, че руските власти са премахнали приложението, използвано от около 100 милиона потребители, от онлайн регистъра на Роскомнадзор, който е руският регулатор на интернет пространството.

          WhatsApp прекъсва шпионска операция на софтуера за наблюдение Paragon – Евроком

          От WhatsApp посочват, че предприетите действия представляват опит за насочване на потребителите към алтернативна платформа.

          „Продължаваме да правим всичко по силите си, за да задържим потребителите свързани“,

          заяви компанията.

          Според позицията на платформата блокирането цели пренасочване към „държавно контролирано приложение за наблюдение“.

          Междувременно руските власти популяризират конкурентно приложение, наречено „Макс“, което според критици може да се използва за проследяване на потребители, макар че руските държавни медии отхвърлят тези твърдения като неверни.

          Meta премахна близо 7 милиона измамнически WhatsApp акаунта за половин година Евроком

          През миналата година Русия започна да ограничава част от обажданията през WhatsApp и Telegram, обвинявайки чуждестранните платформи, че не съдействат достатъчно на органите на реда по случаи на измами и тероризъм.

