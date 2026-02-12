„Мета“: Русия е направила опит да блокира WhatsApp

Русия се е опитала „напълно да блокира“ приложението WhatsApp, собственост на компанията „Мета“, на територията на страната. Това съобщи говорител на компанията пред Ройтерс, като информацията бе разпространена и от БТА.

По-рано в. „Файненшъл таймс“ информира, че руските власти са премахнали приложението, използвано от около 100 милиона потребители, от онлайн регистъра на Роскомнадзор, който е руският регулатор на интернет пространството.

От WhatsApp посочват, че предприетите действия представляват опит за насочване на потребителите към алтернативна платформа.

„Продължаваме да правим всичко по силите си, за да задържим потребителите свързани“, заяви компанията.

Според позицията на платформата блокирането цели пренасочване към „държавно контролирано приложение за наблюдение“.

Междувременно руските власти популяризират конкурентно приложение, наречено „Макс“, което според критици може да се използва за проследяване на потребители, макар че руските държавни медии отхвърлят тези твърдения като неверни.

През миналата година Русия започна да ограничава част от обажданията през WhatsApp и Telegram, обвинявайки чуждестранните платформи, че не съдействат достатъчно на органите на реда по случаи на измами и тероризъм.