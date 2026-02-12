Мирчев: Хора от групата „Петрохан“ са имали връзки с ДАНС

Най-малко двама души, свързани с неправителствената организация около случая „Петрохан“, са имали взаимодействие с ДАНС, като има вероятност да са били вербувани от службата. Това заяви депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев по време на брифинг в Народното събрание.

Според Мирчев случаят поставя сериозни въпроси за действията на службите за сигурност.

„Нашите изводи са, че става дума за активно мероприятие от хора, които между другото очакваме да ни пазят от руснаците, обаче те не могат да се справят с това да бъдат снимани как получават инструкции“, заяви Мирчев.

По думите му тези лица не са били споменати от изпълняващия функциите председател на ДАНС Деньо Денев по време на изслушването му в парламента, което е било проведено при закрити врата.

Междувременно лидерът на „Демократи за силна България“ (ДСБ) Атанас Атанасов отправи призив за оставката на Деньо Денев, настоявайки за поемане на отговорност по казуса.