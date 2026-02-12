МВР и Софийската градска прокуратура разкриха организирана престъпна група за имотни измами, действала на територията на Перник, София и Дупница. По данни на разследващите схемата функционира от 2021 г., а акцията е проведена на 14 януари.

Според събраните до момента доказателства чрез измами са придобити над 25 имота. Сред засегнатите обекти има както частна собственост, така и имоти на община Перник и Столичната община.

В хода на операцията са задържани и разпитани 40 души. След анализ на събраните материали прокуратурата е привлякла като обвиняеми седем лица, сочени за участници в престъпната схема. Обвиненията са за документни престъпления и измами, като трима от групата ще отговарят и за лъжесвидетелстване пред нотариус.

На трима от задържаните е наложена най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Четвърти е освободен срещу парична гаранция от 2000 евро и забрана да напуска страната. Двама от обвиняемите са задържани по друго досъдебно производство, а един е обявен за общодържавно издирване.

От институциите уточниха, че петима от седемте обвиняеми са криминално проявени и регистрирани основно за документни престъпления. Разследването проверява и данни за пране на пари чрез придобитите имоти.