      четвъртък, 12.02.26
          Гюров с първи коментар след получаването на папката: Няма да има хора на конци в кабинета

          12 февруари 2026 | 10:13 1310
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Кандидатът за служебен министър-председател Андрей Гюров направи първия си коментар, след като президентът Илияна Йотова му връчи мандат за кабинет. Той трябва да бъде изпълнен до седмица.

          Гюров застъпи тезата, че служебният кабинет трябва да продължи работа в условията на удължен бюджет. И едва новото мнозинство да застане зад визията на страната. Уточни, че имената на служебните министри са негова лична отговорност. „В този кабинет няма да има хора на конци. Не съм зависим от никого и не съм член на нито една политическа партия. Министърът на МВр трябва да е от системата и с репутация. Не са много“, допълни той.

