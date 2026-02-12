Гюров с първи коментар след получаването на папката: Няма да има хора на конци в кабинета

Кандидатът за служебен министър-председател Андрей Гюров направи първия си коментар, след като президентът Илияна Йотова му връчи мандат за кабинет. Той трябва да бъде изпълнен до седмица.

- Реклама -

Гюров застъпи тезата, че служебният кабинет трябва да продължи работа в условията на удължен бюджет. И едва новото мнозинство да застане зад визията на страната. Уточни, че имената на служебните министри са негова лична отговорност. „В този кабинет няма да има хора на конци. Не съм зависим от никого и не съм член на нито една политическа партия. Министърът на МВр трябва да е от системата и с репутация. Не са много“, допълни той.