Над 17 хиляди опасни лака за нокти бяха иззети и унищожени във Велико Търново

Здравните власти във Велико Търново са иззели и предали за унищожение повече от 17 000 опасни лака за нокти, става ясно от отчета на дирекция „Обществено здраве“ към РЗИ за последното четиримесечие на 2025 г.

Продуктите са били внос от Китай и са съдържали забранена съставка, несъответстваща на европейското законодателство. Вносът е осъществен от едно лице, предлагащо на пазара общо 10 вида козметични продукти.

Цялата партида с общо тегло 440 килограма и стойност 1936 лева е била бракувана и предадена като опасен отпадък, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Нарушението е установено при проверка, след което е издадено предписание за отстраняване на констатираното несъответствие, а за продукта е създадено досие в информационната система за надзор на пазара.

През периода септември – декември здравните инспектори са извършили общо 81 проверки в обекти за съхранение и търговия с козметични продукти в областта.

В рамките на контрола са взети 8 продукта за лабораторен анализ – 4 за поддържане и избелване на кожата и 4 за устна хигиена. Всички изследвани проби са отговаряли на микробиологичните и химичните стандарти.

В отчета се посочва още, че през същия период са постъпили уведомления от Министерството на здравеопазването за два опасни козметични продукта, установени на територията на ЕС.