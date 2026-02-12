НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Надя Шабани за случая „Петрохан“: Властите веднага започнаха да правят внушения

          Отклониха се от това да споделят обективните факти и започнаха веднага да се правят внушения. Доста умело подхванаха темата, чисто популистки

          12 февруари 2026 | 11:54 950
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          „Вписването на едно юридическо лице с нестопанска цел става в Агенция по вписванията. Режимът след промените от 2016 година стана малко по-облекчен от гледна точка на това, че не е необходимо хората да се разкарват до окръжния съд, а могат да подават електронно своите заявления, но сравнено с други държави не мога да кажа, че нашият режим е най-облекченият и най-лесният.

          - Реклама -
            
            

          Всички трябва да си зададем въпроса дали, ако това сдружение се казваше „Пухкавото зайче“, това щеше да предотврати трагичния край на ситуацията. Аз не мисля, че е така“.

          Мирчев: Хора от групата „Петрохан“ са имали връзки с ДАНС Мирчев: Хора от групата „Петрохан“ са имали връзки с ДАНС

          Това заяви пред БНР Надя Шабани, директор на Българския център за нестопанско право по темата защо неправителствена организация е регистрирана като „Национална агенция“:

          Въпросът с името е по-скоро отклоняване на вниманието от съществените обсъждания на казуса“.

          Правоохранителните органи подходиха изключително грешно в началото от гледна точка на споделянето на информация, когато започна да се обсъжда инцидентът, добави Надя Шабани:

          „Отклониха се от това да споделят обективните факти и започнаха веднага да се правят внушения. Доста умело подхванаха темата, чисто популистки“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Ще се отрази ли удължаването на лиценза на „Лукойл“ върху цените на горивата

          Дамяна Караджова -
          Експерти посочват, че решението осигурява стабилност на доставките и спокойствие на пазара на горива.
          Икономика

          Джеймс Йоловски пред Евроком: Остават под 6 млрд. лв. в хората, има достатъчно евро банкноти и монети в наличност (аудио)

          Росица Николаева -
          При променливите лихви формулите са преизчислени така, че стойността и вноските на кредитополучателите да не се променят
          Политика

          ИЗВЪНРЕДНО: Терзиев с първи думи за „Петрохан“, след като призна, че е правил дарения на Калушев

          Никола Павлов -
          Кметът на София заяви, че познава хората, свързани с организацията, от три-четири години
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions