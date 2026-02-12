Надя Шабани за случая „Петрохан“: Властите веднага започнаха да правят внушения

„Вписването на едно юридическо лице с нестопанска цел става в Агенция по вписванията. Режимът след промените от 2016 година стана малко по-облекчен от гледна точка на това, че не е необходимо хората да се разкарват до окръжния съд, а могат да подават електронно своите заявления, но сравнено с други държави не мога да кажа, че нашият режим е най-облекченият и най-лесният.

Всички трябва да си зададем въпроса дали, ако това сдружение се казваше „Пухкавото зайче“, това щеше да предотврати трагичния край на ситуацията. Аз не мисля, че е така“.

Това заяви пред БНР Надя Шабани, директор на Българския център за нестопанско право по темата защо неправителствена организация е регистрирана като „Национална агенция“:

„Въпросът с името е по-скоро отклоняване на вниманието от съществените обсъждания на казуса“.

Правоохранителните органи подходиха изключително грешно в началото от гледна точка на споделянето на информация, когато започна да се обсъжда инцидентът, добави Надя Шабани:

„Отклониха се от това да споделят обективните факти и започнаха веднага да се правят внушения. Доста умело подхванаха темата, чисто популистки“.