Намериха загадъчна магнитна аномалия на 1,5 милиарда години под Австралия

Геолози откриха необичайна магнитна аномалия под земята в Северната територия на Австралия, поразително напомняща самия континент. Структурата имитира характерните черти на Австралия: централно разширение, „издутина“ на север и две удължени секции на изток и запад, пише ScienceAlert.

Аномалията е открита по време на аеромагнитно проучване, проведено от правителствени агенции. Малки самолети, оборудвани с магнитометри, прелитаха над района на интервали от приблизително 400 метра, записвайки минимални промени в магнитното поле.

Тези данни ни позволяват да изучаваме така нареченото остатъчно намагнитване на скалите. Когато скалите се образуват, магнитните минерали, които съдържат, „помнят“ посоката на магнитното поле на Земята. Дори след милиони и милиарди години тази информация се запазва, въпреки дрейфа на магнитните полюси и периодичните им обръщания.

„Магнитните данни ни позволяват буквално да надникнем под земята и да разберем геоложката архитектура, която иначе би останала скрита“, отбеляза Клайв Фос, геофизик в австралийския CSIRO.

Според него Австралия е променяла позицията си през цялата геоложка история поради тектонични процеси, а магнитното поле на Земята многократно е обръщало посоката си. Следователно, интерпретирането на подобни данни изисква висока прецизност и опит.

Оказа се, че аномалията е свързана с древни вулканични скали на възраст над 1,5 милиарда години. Тези слоеве са преплетени с пясъчници, образувани в плитки морета и речни делти. Тектоничните сили по-късно са ги сгънали и деформирали, образувайки структура, чиито очертания съвпадат случайно с формата на континента.

Новата карта е най-подробната до момента. Фос обясни, че алгоритъмът за обработка, разработен от колегата му Арън Дейвис, е създал по-ясни и по-равномерни изображения на магнитния „пейзаж“ под повърхността.

Данните вече са публикувани в отворената база данни Geoscience Australia. Учените се надяват, че това не само ще помогне за изясняване на геоложката история на региона, но и ще идентифицира потенциални минерални находища.