Нападение с нож и побой над деца в столичното метро

Две момчета – едното непълнолетно, а другото малолетно – са пострадали при нападение в столичното метро, при което е използван нож, нанесени са ритници в главата, а едно от децата е с избит зъб. По случая е задържан 19-годишен младеж, като вече е образувано досъдебно производство за причинени телесни повреди.

Подробности за случилото се даде наблюдаващият прокурор Гергана Миталова пред Нова тв. По думите ѝ инцидентът се е разиграл на 8 февруари около 23:00 часа, между метростанциите „Константин Величков“ и „Опълченска“. Пострадалите били част от група деца – един непълнолетен и трима малолетни, като всички са познавали нападателя.

Според събраните до момента данни, децата седели на пейките във влака, когато 19-годишният извадил нож срещу непълнолетното момче и му нанесъл прорезна рана в областта на лявото рамо.

След това, когато момчето започнало да слиза от метрото, нападателят се насочил към друго дете и му нанесъл силен ритник в лицето, вследствие на което му бил избит един зъб, а други два били разклатени.

След случилото се пострадалите се обърнали към служител на полицията на метростанцията, откъдето бил подаден сигнал и пристигнал полицейски патрул. Децата били транспортирани за преглед в болница „Пирогов“.

От прокуратурата уточняват, че по-малкото момче е със средна телесна повреда, а по-голямото – с лека телесна повреда.

По думите на прокурор Миталова нападателят е заявил, че е бил провокиран, но това не е потвърдено от доказателствата.

„Това не е установено по делото по никакъв начин. Това е негова защитна версия, която не се потвърждава от другите доказателства”, заяви Миталова.

Става ясно още, че обвиняемият вече е бил осъждан за грабеж, извършен като непълнолетен, а към момента срещу него има и висящо дело за разпространение на наркотици, допълни наблюдаващият прокурор.