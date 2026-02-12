НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Нападение с нож и побой над деца в столичното метро

          19-годишен е задържан след инцидент между станциите „Константин Величков“ и „Опълченска“

          12 февруари 2026 | 08:35 1100
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Две момчета – едното непълнолетно, а другото малолетно – са пострадали при нападение в столичното метро, при което е използван нож, нанесени са ритници в главата, а едно от децата е с избит зъб. По случая е задържан 19-годишен младеж, като вече е образувано досъдебно производство за причинени телесни повреди.

          - Реклама -
            
            

          Подробности за случилото се даде наблюдаващият прокурор Гергана Миталова пред Нова тв. По думите ѝ инцидентът се е разиграл на 8 февруари около 23:00 часа, между метростанциите „Константин Величков“ и „Опълченска“. Пострадалите били част от група деца – един непълнолетен и трима малолетни, като всички са познавали нападателя.

          Побой в столичното метро: Арестуваха младеж за нападение над две деца – Евроком

          Според събраните до момента данни, децата седели на пейките във влака, когато 19-годишният извадил нож срещу непълнолетното момче и му нанесъл прорезна рана в областта на лявото рамо.

          След това, когато момчето започнало да слиза от метрото, нападателят се насочил към друго дете и му нанесъл силен ритник в лицето, вследствие на което му бил избит един зъб, а други два били разклатени.

          След случилото се пострадалите се обърнали към служител на полицията на метростанцията, откъдето бил подаден сигнал и пристигнал полицейски патрул. Децата били транспортирани за преглед в болница „Пирогов“.

          От прокуратурата уточняват, че по-малкото момче е със средна телесна повреда, а по-голямото – с лека телесна повреда.

          След нападението с нож във Варна: Заподозреният е задържан, не са установени психични проблеми

          По думите на прокурор Миталова нападателят е заявил, че е бил провокиран, но това не е потвърдено от доказателствата.

          „Това не е установено по делото по никакъв начин. Това е негова защитна версия, която не се потвърждава от другите доказателства”,

          заяви Миталова.

          Става ясно още, че обвиняемият вече е бил осъждан за грабеж, извършен като непълнолетен, а към момента срещу него има и висящо дело за разпространение на наркотици, допълни наблюдаващият прокурор.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Скандал и обиди в парламента заради случая „Петрохан“

          Десислава Димитрова -
          Днешното заседание на НС започна с остър скандал, предизвикан от дебат около случая „Петрохан“, който доведе до размяна на тежки обвинения и временно прекъсване на работата на парламента.
          Общество

          „Възраждане“ иска публичен регистър на педофилите и отхвърляне на ветото за вота

          Пола Жекова -
          Между 2023 г. и 2024 г. регистрираните случаи на педофилия в страната са се увеличили с 58%
          България

          Очаквайте НА ЖИВО: Президентът възлага на Андрей Гюров да състави служебен кабинет

          Катя Илиева -
          От президентския указ за назначаване на временно правителство зависи и кога ще са изборите за 52-ро Народно събрание
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions