НАТО е обезпокоено от засилената активност на Китай в Арктика

НАТО регистрира постепенно увеличаване на китайската активност в Арктическия регион и разглежда това като потенциално дългосрочно предизвикателство за сигурността на Алианса на фона на нарастващото геостратегическо значение на Далечния север. Това заяви генералният секретар на НАТО Марко Рюте, предава УНН.

Според Рюте, въпреки че Китай не е арктическа държава и няма пряк достъп до региона, Пекин постепенно увеличава присъствието и интереса си към Арктика. Това се дължи, по-специално, на отварянето на нови морски пътища поради топенето на ледовете и нарастващото икономическо и военно-стратегическо значение на региона.

Генералният секретар на НАТО отбеляза, че не може да разкрие подробности за разузнавателните данни, но призова за фокусиране върху обективни факти. Той припомни, че седем държави, пряко граничещи с Арктика, са членове на НАТО, докато Русия, която също присъства в региона, не е член.

Рюте подчерта, че Алиансът оценява риска от по-нататъшно засилване на китайската активност в Арктика като реален и счита за необходимо да засили отбраната на този стратегически важен регион. Според него Арктика е част от територията на НАТО, което означава, че нейната сигурност пряко влияе върху сигурността на целия Алианс.