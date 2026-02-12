НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          НАТО е обезпокоено от засилената активност на Китай в Арктика

          12 февруари 2026 | 11:36 100
          Арктика
          Арктика
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          НАТО регистрира постепенно увеличаване на китайската активност в Арктическия регион и разглежда това като потенциално дългосрочно предизвикателство за сигурността на Алианса на фона на нарастващото геостратегическо значение на Далечния север. Това заяви генералният секретар на НАТО Марко Рюте, предава УНН.

          - Реклама -
            
            

          Според Рюте, въпреки че Китай не е арктическа държава и няма пряк достъп до региона, Пекин постепенно увеличава присъствието и интереса си към Арктика. Това се дължи, по-специално, на отварянето на нови морски пътища поради топенето на ледовете и нарастващото икономическо и военно-стратегическо значение на региона.

          Генералният секретар на НАТО отбеляза, че не може да разкрие подробности за разузнавателните данни, но призова за фокусиране върху обективни факти. Той припомни, че седем държави, пряко граничещи с Арктика, са членове на НАТО, докато Русия, която също присъства в региона, не е член.

          Рюте подчерта, че Алиансът оценява риска от по-нататъшно засилване на китайската активност в Арктика като реален и счита за необходимо да засили отбраната на този стратегически важен регион. Според него Арктика е част от територията на НАТО, което означава, че нейната сигурност пряко влияе върху сигурността на целия Алианс.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          Окръжението на Мерц е обезпокоено от слухове за издигане на Ангела Меркел на поста президент на Германия

          Христо Иванов -
          Отношенията между Мерц и Меркел са обтегнати от 2002 година.
          Политика

          Южнокорейското разузнаване: Ким Джу-е е все по-близо до наследяване на властта

          Десислава Димитрова -
          Северна Корея е на път да посочи дъщерята на лидера Ким Чен-ун – Ким Джу-е, за негова наследничка, съобщиха южнокорейски депутати.
          Европа

          Премиерът на Испания: Илон Мъск разрушава психическото здраве на децата

          Христо Иванов -
          По-рано Мъск се изказа негативно за испанския премиер, който планира да ограничи достъпа на деца до социалните медии.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions