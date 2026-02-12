Най-красивите жени в България се събират на 14 февруари в празничния епизод на „Вечните песни на България“ с водещ Владислав Славов

В самото сърце на най-романтичния ден в годината – 14 февруари – телевизионният ефир ще заблести с особена светлина. От 20:00 часа по телевизия Евроком зрителите ще станат част от истинско празнично телевизионно събитие, в което любовта, красотата и музиката се преплитат в изящна хармония. Специалният епизод на „Вечните песни на България“ обещава не просто среща със звезди, а вечер на вдъхновение, емоция и неподправен блясък.

В студиото на харизматичния водещ Владислав Славов на едно място застават едни от най-красивите, обсъждани и запомнящи се жени в България – лица, които публиката познава, обича и следи с интерес. Това е среща на различни светове – на риалити славата, на модния подиум, на личните истории и на силните женски характери, които носят своята истина пред камерите.

Сред специалните гости са Ева Георгиева и Гергана Стаменова – любимки на зрителите още от първия сезон на романтичното риалити „Ергенът“. В празничната вечер те ще разкрият своята истинска любовна история – искрена, вълнуваща и изпълнена с емоции, които доказват, че чувствата могат да надживеят телевизионния формат и да се превърнат в реалност.

Към тях се присъединява и Михаела Василева – едно от най-ярките и запомнящи се присъствия в последния сезон на Big Brother. Тя ще сподели за цената на популярността, за уроците по пътя към личната сила и за това как човек запазва себе си под светлините на прожекторите.

Особен блясък в празничната вечер внася и Симона Бакърджиева – Мис България 2025, символ на съвременната българска красота, увереност и устрем. Нейното присъствие е естествен завършек на една вечер, посветена на женската сила, очарование и вдъхновение.

Но „Вечните песни на България“ винаги е било повече от разговорно студио. Това е пространство, в което музиката разказва истории, а историите се превръщат в емоция. Затова празничният епизод ще подари на зрителите подбрана музикална атмосфера – нежна, романтична и изпълнена с онова усещане за вечност, което само истинските песни могат да носят.

Така в Деня на любовта телевизионният екран ще се превърне в сцена на красотата, чувствата и споделените мечти. Вечер, в която блясъкът не е само външен, а идва от сърцето. Вечер, която напомня, че любовта има много лица – и всички те звучат красиво, когато са разказани с музика.

14 февруари, 20:00 часа, телевизия Евроком – празнична среща с най-красивите жени в България във „Вечните песни на България“ с водещ Владислав Славов. Една вечер, която се помни. Една емоция, която остава.