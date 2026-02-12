НА ЖИВО
      четвъртък, 12.02.26
          Най-обичаните звезди на българския поп-фолк се събират за празника на виното и любовта във „Вечните песни на България“ с водещ Владислав Славов

          12 февруари 2026 | 15:28 191
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Празникът на любовта и виното винаги носи със себе си топлина, романтика и очакване за незабравими мигове. Тази година телевизия Евроком превръща февруарската емоция в истинско музикално събитие със специалния празничен епизод на обичаното предаване „Вечните песни на България“, който зрителите ще могат да гледат в неделя, 15 февруари от 20:00 часа.

          В центъра на празничната вечер ще застанат най-обичаните имена на българския поп-фолк, чиито песни години наред звучат в сърцата на публиката и съпътстват най-личните ѝ моменти.

          Марко и Снежина, както и харизматичният Радо Шишарката, ще представят своята незабравима любовна класика за първи път пред зрителите на Евроком, превръщайки сцената в пространство на силни чувства, спомени и неподправена музикална емоция.

          Специален гост в празничния епизод ще бъде DJ Релето, който ще разкаже за най-актуалното в музикалния живот на България и ще направи връзката между вечните хитове и съвременното звучене. Неговото участие допълва усещането за среща на поколенията – между традицията и новите ритми на времето.

          С водещ Владислав Славов, предаването „Вечните песни на България“ отново доказва своята мисия – да съхранява българската музикална памет и да я поднася с уважение, стил и любов към публиката. Празничният епизод обещава не просто концерт, а истинско преживяване, изпълнено с романтика, носталгия и красотата на българската песен.

          Не пропускайте – неделя, 15 февруари, 20:00 часа, по телевизия Евроком.
          Една вечер, създадена за любов… и за музика, която остава завинаги.

