Недялков: Чест щеше да е да съм подал сигнала за „Петрохан“, но не съм

Журналистът Недялко Недялков публикува позиция във Фейсбук, в която отрече да е подавал сигнал, свързан със случая „Петрохан“, и заяви, че е научил за случилото се едва след убийствата.
В публикацията си той твърди, че името му е било замесено умишлено, като отправя обвинения към политически активисти.
Недялков посочва още, че заедно с водещия на предаването „Контра“ по „Евроком“ Страхил Ангелов са повдигнали въпроса за евентуални връзки на публични личности със случая по време на брифинг на прокуратурата.
В публикацията си Недялков заявява, че Борислав Сандов и кметът на София Васил Терзиев са признали, че са посещавали хижата, включително със своите деца, като поставя въпроси за характера на посещенията.
В заключение той настоява за политическа отговорност.
