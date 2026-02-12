НА ЖИВО
          Недялков: Чест щеше да е да съм подал сигнала за „Петрохан", но не съм

          Журналистът Недялко Недялков публикува позиция във Фейсбук, в която отрече да е подавал сигнал, свързан със случая „Петрохан“, и заяви, че е научил за случилото се едва след убийствата.

          „За мен би било чест и гордост да съм подал сигнал за окултистко-криминалното сборище, но не съм! Научих за него преди броени дни, когато станаха убийствата. Иначе щях да реагирам бързо, според съвестта си на баща“, написа Недялков.

          В публикацията си той твърди, че името му е било замесено умишлено, като отправя обвинения към политически активисти.

          „Замесването на името ми е неслучайна провокация от страна на психично болните активисти от сектата ППДБ“, заявява журналистът.

          Недялков посочва още, че заедно с водещия на предаването „Контра“ по „Евроком“ Страхил Ангелов са повдигнали въпроса за евентуални връзки на публични личности със случая по време на брифинг на прокуратурата.

          „Онзи ден с колегата Страхил Ангелов единствени дръзнахме да попитаме на брифинга на прокуратурата кога ще бъдат разпитани Сандов и столичния кмет Васил Терзиев. Вкарахме имената им в обръщение. Ударихме високите етажи – това не се прощава“, пише той.

          В публикацията си Недялков заявява, че Борислав Сандов и кметът на София Васил Терзиев са признали, че са посещавали хижата, включително със своите деца, като поставя въпроси за характера на посещенията.

          „Какво са правили там? В какво ги е „обучавал“ ламата Иво? Нормален човек ще заведе ли семейството си при ненормалници?“, пита журналистът.

          В заключение той настоява за политическа отговорност.

          „Терзиев трябва да хвърли оставка като кмет, а Сандов да излезе завинаги от политиката. За конкретната им законова съпричастност да се произнесат правоохранителните органи“, пише Недялков.

          Пред „Евроком": Сандов каза намесил ли се е Кирил Петков в споразумението с организацията на Калушев (АУДИО)

