      четвъртък, 12.02.26
          Нетаняху с надежда Тръмп да договори сделка с Иран, която да избегне война

          12 февруари 2026 | 21:54 30
          Снимка: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Израелският премиер Бенямин Нетаняху изрази надежда, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще създаде условия за споразумение с Иран, което да предотврати военни действия. Това съобщи Ройтерс след срещата на двамата лидери във Вашингтон.

          Нетаняху отбеляза, че е споделил „общ скептицизъм“ по време на разговора, но подчерта, че евентуална сделка трябва да защитава интересите на Израел. По думите му това включва спиране на иранската ядрена програма, ограничения върху балистичните ракети на Техеран и контрол над подкрепяните от тях групировки.

          Това е седмата среща между двамата, откакто Тръмп се върна в Белия дом. Разговорът бе закрит за медиите, а според Ройтерс целта на Нетаняху е била да повлияе върху следващия кръг преговори между САЩ и Иран след срещата в Оман на 6 февруари.

          Лидерите са разговаряли насаме над два часа и половина. Тръмп определи срещата като „много добра“, но уточни, че не са взети важни решения и не е поел конкретни ангажименти към исканията на израелския премиер.

          Нетаняху определи отношенията с американския президент като „много близки и открити“. Той допълни, че фокусът е бил основно върху Иран.

          „Президентът вярва, че иранците вече са научили с кого си имат работа“, коментира премиерът и прогнозира, че настоящите условия могат да доведат до „добра сделка“.

