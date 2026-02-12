НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:20 Излъга ли Сандов, че МОСВ е комуникирало с НПО-то на Калушев преди Споразумението?15:12 Пред „Евроком“: Сандов каза намесил ли се е Кирил Петков в споразумението с организацията на Калушев (АУДИО)14:48 Живелият с Калушев Валери: Той ме снима в интимни сцени, разказах на службите ни през 2022 г. за посегателствата на Лама Иво14:10 Украйна: Русия може да изстреля „Орешник“ по цялата страна днес13:23 Проф. Коларова за „Петрохан“: Една е сигурната жертва – детето, за другите не е ясно13:00 ИЗВЪНРЕДНО: Терзиев с първи думи за „Петрохан“, след като призна, че е правил дарения на Калушев11:23 Прокуратурата за „Петрохан“: Имаме показания за сексуални контакти с деца (ВИДЕО)10:18 Йотова говори, след като даде мандата на Гюров. Единствено той подаде оставка като подуправител на БНБ10:13 Гюров с първи коментар след получаването на папката: Няма да има хора на конци в кабинета
          НачалоБългарияИкономика

          НОИ: Над 811 000 пенсионери получават суми до минималния праг

          Най-многобройна е групата с основна пенсия между 536 и 630,50 лв. – общо 417 000 души

          12 февруари 2026 | 16:39 570
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Общо 2 059 658 са пенсионерите в България към края на септември 2025 г., като 811 527 от тях получават основна пенсия в размер до минималния праг. Това показват данните на Националния осигурителен институт (НОИ), цитирани от „Ретро“ и Флагман.bg.

          - Реклама -
            
            

          Близо два милиона души получават лична пенсия, а 102 000 – наследствена. Разпределението по вид показва, че 1,427 млн. са пенсиите за стаж и възраст.

          Хората с инвалидни пенсии поради общо заболяване наближават 480 000.

          През първите девет месеца на миналата година новите пенсионери са 80 121. С отпусната лична първа пенсия са 72 000 души, като 35 122 от тях са за стаж и възраст, а 31 098 – инвалидни.

          Само през третото тримесечие на 2025 г. броят на новите инвалидни пенсии надвишава тези, отпуснати за стаж и възраст.

          Статистиката на НОИ отчита, че най-многобройна е групата с основна пенсия между 536 и 630,50 лв. – общо 417 000 души.

          Други 465 000 пенсионери получават суми от минималната до 800 лв.

          Припомняме, че от 1 юли 2025 г. минималната пенсия за стаж и възраст бе увеличена на 630,50 лв., а социалната за старост – на 333,48 лв.

          На тавана от 3400 лв. са 8844 българи, а суми над него получават само 10 души, сред които бивши президенти и членове на Конституционния съд. Средната пенсия за деветмесечието на миналата година достига 961 лв.

          При хората с инвалидност сумата е средно 696 лв., а за стаж и възраст – 1025 лв.

          Служителите от сектор „Сигурност“ получават средно по 1731 лв.

          Географското разпределение показва най-високи пенсии в София – 1173 лв., следвана от Бургас, Перник и Варна, където средните суми също надхвърлят 1000 лв. На дъното на класацията остават Разград със 793 лв., Силистра със 798 лв. и Кърджали с 800 лв.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ЦИК обяви поръчка за машинния вот за близо 4.5 млн. евро

          Пола Жекова -
          Комисията обяви, че към момента ключови параметри по изпълнението не могат да бъдат фиксирани
          България

          Христо Монов за Евроком: В групата от „Петрохан“ може да е имало действащи сътрудници (аудио)

          Катя Илиева -
          Според него версията за разширено меланхолно самоубийство е малко вероятна
          Икономика

          Туризмът отчете силен финал на 2025 г., българите генерират по-голямата част от приходите

          Росица Николаева -
          Приходите от нощувки през декември 2025 г. достигат 112,7 млн. лв.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions