Общо 2 059 658 са пенсионерите в България към края на септември 2025 г., като 811 527 от тях получават основна пенсия в размер до минималния праг. Това показват данните на Националния осигурителен институт (НОИ), цитирани от „Ретро“ и Флагман.bg.

Близо два милиона души получават лична пенсия, а 102 000 – наследствена. Разпределението по вид показва, че 1,427 млн. са пенсиите за стаж и възраст.

Хората с инвалидни пенсии поради общо заболяване наближават 480 000.

През първите девет месеца на миналата година новите пенсионери са 80 121. С отпусната лична първа пенсия са 72 000 души, като 35 122 от тях са за стаж и възраст, а 31 098 – инвалидни.

Само през третото тримесечие на 2025 г. броят на новите инвалидни пенсии надвишава тези, отпуснати за стаж и възраст.

Статистиката на НОИ отчита, че най-многобройна е групата с основна пенсия между 536 и 630,50 лв. – общо 417 000 души.

Други 465 000 пенсионери получават суми от минималната до 800 лв.

Припомняме, че от 1 юли 2025 г. минималната пенсия за стаж и възраст бе увеличена на 630,50 лв., а социалната за старост – на 333,48 лв.

На тавана от 3400 лв. са 8844 българи, а суми над него получават само 10 души, сред които бивши президенти и членове на Конституционния съд. Средната пенсия за деветмесечието на миналата година достига 961 лв.

При хората с инвалидност сумата е средно 696 лв., а за стаж и възраст – 1025 лв.

Служителите от сектор „Сигурност“ получават средно по 1731 лв.

Географското разпределение показва най-високи пенсии в София – 1173 лв., следвана от Бургас, Перник и Варна, където средните суми също надхвърлят 1000 лв. На дъното на класацията остават Разград със 793 лв., Силистра със 798 лв. и Кърджали с 800 лв.