Нова схема за „ало“ измама: Хванаха румънско такси с близо 44 000 лв., укрити в чорап около тялото

Гранични полицаи разкриха нов начин за прехвърляне в Румъния на пари, придобити чрез измама, съобщиха от МВР.

Тази сутрин, в района на граничния преход „Дунав мост“, служители на Гранично полицейско управление – Русе са спрели за проверка румънски таксиметров автомобил, излизащ от страната. В него са пътували двама румънски граждани – водач и пътник, както и 66-годишен мъж от Плевен.

По време на проверката униформените забелязали, че пътуващите са видимо притеснени и не могат да комуникират помежду си заради езиковата бариера. Това дало основание за задълбочена инспекция, при която било установено, че 66-годишният мъж пренася 43 610 лева, укрити в дамски чорап, навит около гърдите му.

Разследването показало, че сумата е придобита чрез измама, чиято жертва е възрастна жена от Плевен. Ролята на румънските граждани била да транспортират извършителя от Плевен до Букурещ, като за „услугата“ им била заплатена сумата от 1500 лева.

Измамниците разчитали, че използването на румънски автомобил и укриването на парите по тялото ще заблуди граничните служители. Схемата обаче била разкрита още на изхода на страната.

66-годишният мъж е задържан със заповед за полицейско задържане в ГПУ – Русе. Паричните средства са иззети с протокол. Задържани са и двамата румънски граждани. В ОД на МВР – Плевен е образувано досъдебно производство.