      четвъртък, 12.02.26
          НЗОК прие механизъм за отстъпки на лекарствата до приемането на бюджета за 2026 г.

          Договорът ще гарантира устойчивост на разходите за медикаменти, докато действа удължителният закон

          12 февруари 2026 | 13:58 100
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса прие проект на договор за отстъпки и механизъм, който да гарантира предвидимост и устойчивост на бюджета за лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от Касата. Това съобщи управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски след заседанието на надзорниците.

          Новият механизъм ще действа от 1 януари 2026 г. до приемането на Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г. и е обвързан със срока на удължителния закон. Договорът ще се удължава автоматично до окончателното гласуване на бюджета за годината.

          Фармацевтичните компании предоставят отстъпки от цената на лекарствата, които НЗОК реимбурсира, с цел да се възстановят разходи, които не са били предварително заложени в бюджета за медикаменти.

          „Основният въпрос по време на няколко срещи с представителите на фармацевтичните компании беше това, че се намираме в условията на удължителен закон, който трябва да спазим, а в същото време има естествена индексация на цените“, посочи доц. Стефановски.

          По думите му типовият договор вече е готов и ще бъде валиден до приемането на редовен бюджет. Паралелно с това продължават проверките по сигнали за нередности при отчетени болнични престои. В края на декември 2025 г. от НЗОК съобщиха, че започват проверки на случаи, при които пациенти са били регистрирани като хоспитализирани, но по данни на Националната агенция за приходите са посещавали игрални зали и казина по време на болничния си престой.

          Предварителният анализ за първото полугодие на 2025 г. показва над 22 000 регистрирани посещения в игрални зали, извършени от 3890 здравноосигурени лица, които по същото време са били отчетени като хоспитализирани.

