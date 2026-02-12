НА ЖИВО: Йотова говори, след като даде мандата на Гюров. Единствено той подаде оставка като подуправител на БНБ

Президентът Илияна Йотова също прави коментар пред медиите, след като връчи папката за формиране на служебно правителство на подуправителя на БНБ Андрей Гюров. При връчването тя припомни, че той разполага със седем дни да представи кабинет.

Йотова разкритикува промяната на Конституцията, която въведе т. нар. „домова книга“.“Всеки кандидат бе предварително избран от политическото мнозинство. Вместо да се направи най-подходящия избор, всичко сега се свежда до избор между статуквото и опозицията. Андрей Гюров единствен подаде оставка от поста подуправител на БНБ. Така отпадат съмненията за конфликт на интереси“.

„Ще бъда коректив на този кабинет. Ако имам критики към него, ще ги кажа първо на Вас (журналистите). Ще дам гласност на всеки един сигнал за нередности, свързан с изборите“, уточни тя.

„Няма почти политическа сила, коята да не признава какво са направили и се надявам едно следващо мнозинство да преразгледа своето решение“, обясни тя по повод промените в Конституцията.

Тя допълни, че делото „Гюров“ не е било на вниманието й при взимането на крайното решение за служебен премиер.

„Няма да слагам каруцата пред коня“, уточни държавният глава по повод имената, които се спрягат за евентуални вътрешни министри като Бойко Рашков и Иван Демерджиев.

По думите й скоро ще има нова структура на президентската институция. Йотова отрече Николай Копринков да работи като съветник в момента. „Ще настоявам служебният кабинет да положи клетва в НС“, уточния Йотова.

На въпрос на Евроком за възможна връзка между партията, към която принадлежеше и Андрей Гюров, и ситуацията Петрохан тя обясни: „Девет години бяхме много добър екип с г-н Радев. Всеки взимаше своите самостоятелни решения. В диалог много често съм казвала своето мнение. Той добре знае, че ако решим да запазим добрите си отношения, по-добре всеки от нас да взима решенията си. Г-н Гюров не е член на политическа партия. Вярвам в българските институции, че те ще си свършат професионално работата. Има два проблема- криминален и друг още един. Говорим за много по-дълбока обществена драма. Най-лесно е да се хвърли тази трагедия в политическо русло“, допълни президентът по повод трагедията „Петрохан“.

В мое лице ще видите един много голям защитник на човешките права. Така Илияна Йотова мотивира наложеното от нея вето върху промяната в ИК, които ограничават броя на секциите до 20 в страни извън ЕС.

