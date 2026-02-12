Очаквайте НА ЖИВО: Президентът възлага на Андрей Гюров да състави служебен кабинет

Държавният глава Илияна Йотова ще възложи на Андрей Гюров да състави правителство. Срещата започва в 10:00 часа. Той ще разполага със седмица, за да предложи проект на кабинет, който Йотова да одобри.

- Реклама -

От президентския указ за назначаване на временно правителство зависи и кога ще са изборите за 52-ро Народно събрание. Възможна дата е 19 април. Опозиционните формации в парламента посочиха Андрей Гюров като най-подходящ вариант за служебен премиер. На консултациите при президента това потвърдиха „Продължаваме промяната“-„Демократична България“, „Алианс за права и свободи“, МЕЧ и „Величие“.

В края на януари след среща с Йотова Гюров потвърди, че е готов да оглави временно правителство при следното условие: „Ако това стане при ясни принципи и без скрити условия. Принципите означават: България е Европа, а в Европа се провеждат честни избори. Честни избори може да имаме тогава, когато едно служебно правителство не се намесва на политическия терен. То е достатъчно неутрално и равно отдалечено от всички партии“.

Евроком ще Ви покаже на живо церемонията!