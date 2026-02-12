НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Очаквайте НА ЖИВО: Президентът възлага на Андрей Гюров да състави служебен кабинет

          12 февруари 2026 | 09:45 1140
          Очаквайте НА ЖИВО: Президентът възлага на Андрей Гюров да състави служебен кабинет
          Очаквайте НА ЖИВО: Президентът възлага на Андрей Гюров да състави служебен кабинет
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Сподели
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Държавният глава Илияна Йотова ще възложи на Андрей Гюров да състави правителство. Срещата започва в 10:00 часа. Той ще разполага със седмица, за да предложи проект на кабинет, който Йотова да одобри.

          - Реклама -
            
            

          От президентския указ за назначаване на временно правителство зависи и кога ще са изборите за 52-ро Народно събрание. Възможна дата е 19 април. Опозиционните формации в парламента посочиха Андрей Гюров като най-подходящ вариант за служебен премиер. На консултациите при президента това потвърдиха „Продължаваме промяната“-„Демократична България“, „Алианс за права и свободи“, МЕЧ и „Величие“.

          В края на януари след среща с Йотова Гюров потвърди, че е готов да оглави временно правителство при следното условие: „Ако това стане при ясни принципи и без скрити условия. Принципите означават: България е Европа, а в Европа се провеждат честни избори. Честни избори може да имаме тогава, когато едно служебно правителство не се намесва на политическия терен. То е достатъчно неутрално и равно отдалечено от всички партии“.

          Евроком ще Ви покаже на живо церемонията!

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          „Възраждане“ иска публичен регистър на педофилите и отхвърляне на ветото за вота

          Пола Жекова -
          Между 2023 г. и 2024 г. регистрираните случаи на педофилия в страната са се увеличили с 58%
          Крими

          Мъж уби младеж и рани двама в столичен квартал, извършителят е задържан

          Пола Жекова -
          Три линейки са изпратени на място, две жени са в тежко състояние
          Любопитно

          Видин гони световен рекорд с мартеница от 50 километра

          Десислава Димитрова -
          На 1 март Видин ще отбележи празника на Баба Марта с амбициозно събитие – опит за поставяне на нов световен рекорд на Гинес за най-дълга мартеница.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions