      четвъртък, 12.02.26
          Окръжението на Мерц е обезпокоено от слухове за издигане на Ангела Меркел на поста президент на Германия

          12 февруари 2026 | 11:22 380
          Ангела Меркел
          Обкръжението на германския канцлер Фридрих Мерц е обезпокоено от слуховете за евентуална кандидатура за президент на Ангела Меркел, бивш министър-председател на Германия (2005-2021), пише BILD.

          Според вестника подобни слухове циркулират в Християндемократическия съюз (ХДС), който тя преди това е ръководила. Обкръжението на Мерц вече бие тревога заради тази информация и не изключва възможността Зелените да номинират Меркел. Бившият канцлер все още се радва на голяма популярност сред поддръжниците на „Зелените“.

          В такъв случай Мерц би се озовал в изключително трудна ситуация. Отношенията между него и Меркел остават обтегнати, тъй като през 2002 г. последната по същество лиши Мерц от поста на ръководител на фракцията на ХДС/ХСС в Бундестага и той временно напусна политиката. Канцлерът иска да номинира кандидат на ХДС за президент, но преди всичко някой, който му е лоялен. Сред претендентите са германският министър на образованието Карин Прин и председателят на Бундестага Юлия Кльокнер.

          Президентът се избира от специален орган – Федералното събрание – в което ХДС/ХСС, като най-голямата фракция, ще имат най-голям шанс да изберат своя кандидат. Много обаче зависи и от другите партии. За това колко са разтревожени в обкръжението на Мерц се свидетелства фактът, че на фона на слуховете за кандидатурата на Меркел, ХДС реши да предложи своя собствена кандидатура през следващите седмици, въпреки че президентските избори са едва през февруари 2027 г. Според Bild, хората на Мерц са обезпокоени и от плановете на Меркел да прави повече публични изяви в близко бъдеще. По-конкретно, тя ще присъства на партийния конгрес на ХДС за първи път, откакто напусна канцлерския пост на 20-21 февруари.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

