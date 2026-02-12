НА ЖИВО
      четвъртък, 12.02.26
          ООН: Пет неуспешни покушения срещу сирийското ръководство

          Докладът предупреждава, че „Ислямска държава“ продължава да използва нестабилността в Сирия

          12 февруари 2026 | 07:46
          Снимка: БГНЕС
          Сирийският президент, както и министрите на вътрешните и външните работи, са били мишена на пет неуспешни опита за покушение през миналата година, става ясно от доклад на ООН, посветен на заплахата от групировката „Ислямска държава“ (ИД). Информацията е разпространена от Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

          ООН подготвя поетапно изтегляне на мироопазващите сили UNIFIL от Ливан до 2027 г.

          Според документа президентът Ахмед ал Шараа е бил цел на нападения в северната част на провинция Алепо, както и в южната провинция Дараа. Зад действията стои групировката „Сарая Ансар ас Суна“, за която се предполага, че служи като прикритие на „Ислямска държава“.

          Докладът е публикуван от генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и е изготвен от Службата на ООН за борба с тероризма, но не съдържа конкретни дати или детайли за атаките срещу Аш Шараа, нито за вътрешния министър Анас Хасан Хатаб и външния министър Асад аш Шибани, които също са били сред целите.

          В документа се подчертава, че тези действия са доказателство, че групировката продължава опитите си да отслаби новото сирийско управление.

          „Активно използва пропуските в сигурността и обстановката на несигурност“ в Сирия.

          Според доклада използването на фронтова организация е позволило на ИД да отрича участие и да повиши ефективността на действията си.

          Присъдата на Джими Лай скара ООН и Китай – Евроком

          Експертите на ООН отбелязват, че „Ислямска държава“ продължава да извършва атаки срещу силите за сигурност, основно в северната и североизточната част на Сирия.

          В документа се посочва още, че групировката поддържа около 3000 бойци в Ирак и Сирия, като по-голямата част от тях се намират на сирийска територия.

