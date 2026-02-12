Парапети се срутиха от жилищен блок в Силистренско

Парапети на четири тераси в жилищен блок в силистренското село Калипетрово са се срутили при инцидент в жилищна кооперация, съобщава БНТ. За щастие, няма пострадали хора.
По първоначална информация парапет от четвъртия етаж се е откъснал, след което е паднал върху този на третия етаж и е повлякъл още два съседни парапета, което е довело до верижното срутване.
По думите му засегнатите жилища са частна собственост, въпреки че в блока има и общински апартаменти. Предстои среща със собствениците, за да бъде решено дали сградата може да бъде ремонтирана или ще се наложат по-сериозни действия.
Кметът на Калипетрово Тодор Узунов припомни, че сградите в района са строени в периода 1975–1985 г., когато зоната е била промишлена, а теренът е с проблемна почва.
Към момента районът около блока е обезопасен, а жители не са евакуирани. Очаква се допълнителна експертиза да установи състоянието на конструкцията и необходимите мерки за безопасност.