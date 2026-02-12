НА ЖИВО
      четвъртък, 12.02.26
          Парапети се срутиха от жилищен блок в Силистренско

          Четири тераси са засегнати, по чудо няма пострадали при инцидента

          12 февруари 2026 | 09:26 430
          Снимка: Facebook
          Парапети на четири тераси в жилищен блок в силистренското село Калипетрово са се срутили при инцидент в жилищна кооперация, съобщава БНТ. За щастие, няма пострадали хора.

          По първоначална информация парапет от четвъртия етаж се е откъснал, след което е паднал върху този на третия етаж и е повлякъл още два съседни парапета, което е довело до верижното срутване.

          „Най-важното е, че няма пострадали граждани. Парапет от четвъртия етаж се е откъснал, паднал е върху този от третия и е повлякъл съседен парапет. За щастие по това време отдолу не е имало хора“,

          заяви Александър Сабанов, кмет на община Силистра.

          По думите му засегнатите жилища са частна собственост, въпреки че в блока има и общински апартаменти. Предстои среща със собствениците, за да бъде решено дали сградата може да бъде ремонтирана или ще се наложат по-сериозни действия.

          Кметът на Калипетрово Тодор Узунов припомни, че сградите в района са строени в периода 1975–1985 г., когато зоната е била промишлена, а теренът е с проблемна почва.

          „Тези блокове са строени между 1975 и 1985 г. Това бяха промишлени зони, с големи наклони, има льосова почва, която се свличаше и още при изграждането им е имало проблеми. Преди години беше направено обследване и за част от сградата има становище, че трябва да бъде съборена, а другата част е здрава и подлежи на ремонт“,

          каза Тодор Узунов, кметът на Калипетрово.

          Към момента районът около блока е обезопасен, а жители не са евакуирани. Очаква се допълнителна експертиза да установи състоянието на конструкцията и необходимите мерки за безопасност.

