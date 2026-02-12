Народното събрание ще изслуша министъра на икономиката Петър Дилов. Поводът е наблюдаваното значително поскъпване на основни стоки и услуги, определено като необосновано. Това е първа точка в днешния дневен ред на парламента.

- Реклама -

Депутатите ще изслушат и председателя на Комисията за защита на личните данни Борислав Божинов. Темата е свързана със зачестилите случаи на злоупотреби с камери за видеонаблюдение в салони за лазерна епилация.

В заседанието се очаква да участват заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров и началникът на отдел „Киберсигурност“ към ГДБОП главен комисар Владимир Димитров.